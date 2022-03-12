Федоров закликав корпорацію Xerox припинити поставки у Росію
12 березня 2022 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:твіттер Михайла Федорова
Після того, як Росія вторглась із війною на територію України, понад 100 провідних іноземних компаній заявили, що згортають свій бізнес на території країни агресора.
Середи цих компаній – фінансові, технологічні, інформаційні та харчові гіганти.
До теми Netflix, Visa, IKEA та інші: майже 100 світових компаній виходять з російського ринку
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав американську корпорацію Xerox припинити постачання свого обладнання в Росію.
Нація, яка в 2022 році вбиває іншу мирну націю ракетами та літаками, безперечно, не заслуговує на використання технологій 21 століття,
– написав Федоров.