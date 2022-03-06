Федоров закликав Microsoft заблокувати росіянам Azure, Skype та GitHub

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до керівництва Microsoft. Він закликав заблокувати сервіси Azure, Skype та GitHub у Росії.

Урядовець наголосив, що продовжує системну роботу щодо технологічної ізоляції агресора. Про це він написав на своєму телеграм-каналі ввечері 6 березня.

Раніше Федоров провів дзвінок з Google: компанія додала сповіщення SOS та надасть Україні 15 мільйонів

До чого закликають у Мінцифрі

Федоров зазначив, що востаннє кров мирних громадян в Європі проливали, коли "хмари" були тільки на небі, спілкування було звичайною поштою, а програмували на стрічках.

Росія стрімко йде "вперед в минуле",

– підкреслив міністр.

Skype – програма, яка дає змогу спілкуватися користувачам з усього світу й безкоштовно обмінюватися повідомленнями, здійснювати виклики.

– програма, яка дає змогу спілкуватися користувачам з усього світу й безкоштовно обмінюватися повідомленнями, здійснювати виклики. Azure – це хмарна платформа, призначена для розробників застосунків хмарних обчислень. Покликана спростити процес створення онлайн-додатків.

– це хмарна платформа, призначена для розробників застосунків хмарних обчислень. Покликана спростити процес створення онлайн-додатків. GitHub – один з найбільших веб-сервісів для спільної розробки програмного забезпечення.

Раніше Visa та Mastercard припинили обслуговувати низку російських банків. Втім, Михайло Федоров закликає їх повністю зупинити ці сервіси у державі-агресорці.

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