Федоров створює власну оборонну компанію: хто став першим ключовим інвестором

Ексміністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення власної defense tech-компанії. Вона має використовувати український досвід ведення сучасної війни для розробки оборонних технологій із глобальним потенціалом.

Про це він заявив у своїх соцмережах.

Що відомо про компанію Федорова?

Михайло Федоров повідомив про роботу над створенням власної defense tech-компанії, яка розроблятиме оборонні технології. Україна залишатиметься пріоритетом нового проєкту, а отриманий під час повномасштабної війни досвід планують використати для створення технологій для України та її союзників.

Першим ключовим інвестором компанії стане Алекс Карп – CEO американської технологічної компанії Palantir. Про підтримку проєкту Карп заявив під час зустрічі з Федоровим в офісі Palantir у Вашингтоні 31 серпня.

Ти та твої колеги запускаєте компанію, яка, на мою думку, матиме визначальне значення для світу, перетворюючи ваші знання та розуміння сучасної війни на продукт для країн-союзників. І якщо ми зможемо вам у цьому допомогти, для нас це буде великою честю,

– сказав Карп.

Федоров наголосив, що його команда під час війни отримала унікальний досвід роботи з оборонними технологіями та побачила, як вони змінюють характер сучасних бойових дій.

Ми створюємо власну defense tech-компанію. Алекс Карп, CEO Palantir, стане її першим ключовим інвестором. Наш новий амбітний проєкт посилюватиме Україну та допоможе зробити майбутнє безпечнішим для всього світу,

– заявив Федоров.

Він додав, що нова компанія прагнутиме створювати технології, які посилюватимуть Україну, допомагатимуть її союзникам та матимуть глобальне застосування.

Деталі щодо назви компанії, її технологічного напряму та подальших інвестиційних планів Федоров пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, Федоров заявив про готовність стати радником очільників оборонних відомств Франції та США. Він зазначив, що хоче розвивати міжнародне партнерство у сфері оборонних технологій та ділитися українським досвідом.

Ексміністр також запропонував США обмінятися технологіями, допомігши Вашингтону створити армію дронів в обмін на ракети-перехоплювачі Patriot для України. Одним із ключових напрямків майбутньої роботи може стати розвиток бойової робототехніки, щоб зменшити потребу у живій силі на фронті.

Також йдеться про створення дешевих швидкісних дронів-перехоплювачів та ракет із використанням штучного інтелекту. Раніше Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, що, на його думку, відкриває для України нові можливості у сфері оборонної співпраці.

Водночас він не повідомив, чи планує зустрічатися у Вашингтоні з представниками адміністрації Дональда Трампа.