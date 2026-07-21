Федоров зателефонував Сирському

Ексміністр оборони України Михайло Федоров зателефонував Олександру Сирському, якого готуються звільнити з посади Головнокомандувача ЗСУ.

Про це Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.

Про що говорили Федоров та Сирський?

Ексочільник Міноборони заявив, що мав телефонну розмову із генералом Олександром Сирським. Михайло Федоров подякував йому за захист Київщини, Харківську операцію та інші битви, назвавши їх важливою частиною історії України.

Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки,

– додав колишній урядовець.

Також Федоров привітав генерал-майора Михайла Драпатого з визначенням на посаду Головнокомандувача Збройних Сил України. Він заявив, що нове призначення стане "новим повітрям і новою надією" в боротьбі за свободу та справедливість.

За словами ексміністра, Драпатий має виправдати високі очікування українців. Для цього, на думку Федорова, він має запропонувати чітке бачення завершення війни, сформувати сильну команду та рішуче діяти, задля збереження життів військових, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 липня визначився із новим Головнокомандувачем ЗСУ. Ним стане чинний командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.