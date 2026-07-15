Федорова хочуть замінити через розбіжності із Сирським щодо ведення війни, – джерела

Президент Володимир Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" назвав причини рішення щодо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Існує відразу дві ймовірні причини.

Про це 24 Каналу повідомили поінформовані джерела.

Чому Зеленський хоче відставки Федорова?

За словами джерел, однією з головних причин стали розбіжності між Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо бачення ведення війни. Крім того, президент нібито зазначив, що Міністерство оборони та Федоров здійснювали закупівлі на власний розсуд, а не відповідно до запитів Генерального штабу та військових. Співрозмовники зазначають, що це, зокрема, стосувалося закупівлі артилерійських боєприпасів.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що остаточного рішення щодо призначення Михайла Федорова міністром оборони ще не ухвалено. Перед визначенням кандидатури глава держави планував провести додаткові консультації з керівництвом Міністерства оборони.

Нагадаємо, 15 липня відбулися два засідання фракції "Слуга народу", під час яких обговорювали оновлений склад Кабінету Міністрів. Одним із головних кадрових питань залишалося призначення нового міністра оборони.

Раніше серед можливих кандидатів називали Михайла Федорова та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Після завершення другого засідання народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що президент запропонує Верховній Раді ряд призначень.

Керувати новим Кабміном, ймовірно, буде Сергій Корецький. За словами нардепки, Ігор Клименко може очолити Міноборони, Іван Виговський – МВС, Віталій Кім – Міністерство у справах ветеранів, а Всеволод Ченцов стане віцепрем'єром з євроінтеграції.

Також, за її інформацією, Мінагро може очолити Тарас Висоцький, МОН – Андрій Бутенко, а Олексій Соболєв перейде на роботу до Офісу президента. Водночас кандидатуру нового посла України у США та нового голови СБУ поки не визначили.