Федоров закликав провести вибори в Україні

Михайло Федоров закликав знайти механізм для проведення виборів в Україні за умов тривалої війни.

Про це йдеться у відеозверненні ексміністра оборони, передає 24 Канал.

Що каже Федоров про вибори?

Михайло Федоров заявив про необхідність відповісти на питання, як має функціонувати Україна як держава, якщо війна триватиме роками.

Демократія не може бути заручницею Росії... Ми маємо знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умови тривалої війни,

– сказав він.

Водночас ексміністр визнав, що організувати вибори за таких умов складно. На його думку, необхідно забезпечити право голосу військових, українців за кордоном і людей у прифронтових регіонах. При цьому гарантувати безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результатів.

Але складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і тут. Бо демократія – це не розкіш мирного часу. Демократія – це частина того, за що ми сьогодні воюємо,

– заявив Федоров.

Окремо ексурядовець наголосив, що вибори – це про можливість для громадян оцінити роботу влади та вирішити, чи довіряти їй надалі. За його словами, Україна не повинна дозволяти Росії визначати, коли українці зможуть обирати свою владу, а демократія не має залежати від рішення Кремля.