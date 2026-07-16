Зеленський запропонував Федорову стати його радником

В Україні тривають кадрові зміни в уряді. У відставку йде міністр оборони Михайло Федоров. Український лідер Володимир Зеленський запропонував йому стати його радником.

Про це Федоров повідомив під час свого брифінгу 16 липня.

Звільнення Федорова: що до цього призвело

Михайло Федоров отримав пропозицію від президента України або стати його радником, або знайти інший шлях "залишитися в команді". Зі слів Федорова, він відповів на це відмовою.

В мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади,

– заявив Федоров.

Михайло Федоров, коментуючи своє звільнення, озвучив, що воно стало результатом ультиматуму Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, його команда зіштовхнулась з тим, що всі ініціативи, які пропонувала, блокувалися.

Сирський, беручи до уваги всі проблеми, про які ми говорили, не готовий особисто в очі говорити про них. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа кампанію, а не про те, що проблема в діях, які відбуваються,

– пояснив Федоров.

Він також підкреслив, що висловлював готовність шукати підхід та навчитися співпрацювати з Сирським, адже Зеленський змінювати його не захотів.