Не повернеться в Міноборони: чим може завершитись протистояння Федорова та Зеленського

Президент України запропонував Федорову стати віцепрем'єр-міністром з військових інновацій. Той заявив, що повернеться лише на посаду очільника Міноборони. Однак цей варіант малоймовірний, адже мости вже спалені.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, наголосивши, що тим, як Федоров зараз комунікує, відчуваючи підтримку суспільства, він фактично зробив неможливим навіть ілюзію свого повернення в команду Зеленського. З його слів, люди, які знають психологію президента, стверджують, що нічого не вийде.

Що і кому буде доводити Зеленський?

Голова аналітично-адвокаційної організації зазначив, що у випадку нових кандидатур на посаду міністра оборони президент буде доєднуватися в цю кадрову гру і максимально намагатися довести і суспільству, і головне західним партнерам (зокрема США), що його кроки не завадять прогресу України, що вона не втратить темп, що буде далі розробляти успішну переможну стратегію, тому що це вже почало відбуватися.

Існує думка, що подібною кадровою катавасією ми збиваємо цей темп. Тому це величезна проблема для Зеленського, але він намагатиметься її вирішити разом з новим міністром оборони, головкомом, командою. Це в його інтересах. На відміну від того, якщо його змусять повернути Федорова, він півсвідомо набиратиме аргументи для того, щоб довести, що він ухвалив правильне рішення, а його змусили зробити неправильне,

– вважає Рибачук.

На його погляд, перспективнішою буде спроба президента уже разом з новою командою якомога швидше надолужити втрачений темп і переконати весь світ у тому, що Україна не збирається віддавати ініціативу і втрачати стратегічні цілі, тобто змусити Росію сісти за стіл перемовин до зими.

Чим далі займатиметься Федоров?

Якщо Федорова не повернуть в Міноборони, то голова аналітично-адвокаційної організації прогнозує, що він залишатиметься або в політиці, або у громадській діяльності, але бізнес його навряд чи цікавить.

Не обов'язково це відразу створення якоїсь партії, але з мого досвіду, беручи до уваги його вік і амбіції, він хоче десь реалізуватися. Тому президент просто виштовхав його в єдиний тунель, який веде до того, що Федоров стане політичним лідером певної частини українського суспільства. І ми це бачимо, що суспільство вже його до цього закликає і в цьому підтримує,

– озвучив Рибачук.

Він підсумував, що це шлях, який був у багатьох українських діячів, які працювали з президентами, яким подобалось те, що вони робили, а потім, коли лідери країни доволі егоїстично, з його слів, з ними поводились, ці люди йшли у політику.

Повне інтерв'ю Олега Рибачука: дивіться у відео