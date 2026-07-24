Кращий міністр, – командир "Ахіллесу" вперше розповів, як Федоров ввів "Лінію дронів" і "Е-бали"

В межах перезавантаження уряду Михайло Федоров пішов у відставку. На тлі цього у суспільстві відбулась хвиля протестів з закликом залишити міністра оборони на його посаді. Після цього Зеленський запропонував йому низку інших, але Федоров заявив, що погоджується лише на ту, яку обіймав раніше.

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 Каналу висловив переконання, що на якій посаді Михайло Федоров не був би, він здатний показати високі результати, тому що всередині нього "є вогонь і розуміння, усвідомленість важливості миті, що війну потрібно вигравати".

Що дала "Лінія дронів"?

Михайло Федоров пояснив свою позицію тим, що в Україні, на його думку, зараз є тільки три посади (президент, міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ), які дійсно мають вплив на перебіг війни. Тому він волів би втілити свій план саме на посаді очільника Міноборони, яку займав всього пів року.

Аналізуючи кадрові зміни та перестановки в Міноборони, командир "Ахіллесу" зауважив на тому, що ще будучи на посаді міністра цифрової трансформації Михайло Федоров мав безпосередню дотичність до ведення бойових дій. Був впроваджений проєкт "Лінія дронів". Це було рішення президента України, але воно, зокрема, опрацьовувалось Федоровим.

Величезна кількість грошей на техніку зайшла не тільки на "Лінію дронів", а додатково були насичені ті підрозділи, які цього потребували. Міністр цифрової трансформації напряму був долучений до війни,

– підкреслив Федоренко.

Він зазначив, що "Лінія дронів" утворювалася тоді, коли на фронті була надзвичайно складна ситуація, навіть порівняно з тією, яка є зараз. З його слів, тоді запитали тих, перед ким стояло завдання з батальйонів реорганізуватися в полки, тобто стати в 4 рази більшими, навчити людей, забезпечити й виконати завдання за призначенням: хто мав би очолити цей проєкт. Федоренко нагадав, що усі одноголосно проголосували за Михайла Федорова, що, з його слів, свідчить про високий рівень довіри до нього.

Система балів за знищені цілі

Федоренко нагадав і про втілену програму "Е-бали", коли за кожну ціль нараховувалась певна кількість балів, а потім вони обмінювались на техніку. Він розповів, що коли Сирський став головкомом ЗСУ, то зібрав командирів ефективних підрозділів і запитав, що необхідно зробити, щоб вони могли воювати продуктивніше. На цій зустрічі був присутній і Михайло Федоров.

Є 2 основних складники успішних підрозділів. Перший – це люди, які зібралися в одному просторі в один час, закотили рукави й сказали: "Ми це зробимо", поступилися особистим заради загального. Другий – гроші. Додаткове фінансування завдяки донатам, роботі з фондами, ОТГ. В межах цієї розмови ми говорили, що було б добре, аби ті дрони, які ми витрачаємо, держава якось компенсувала. І так через 3 тижні з'явилася система "Е-бали". Михайло Альбертович це почув,

– пригадує Федоренко.

Це, з його слів, інструмент, який не є досконалим, бо є певні недоліки, коли війська частково можуть між собою змагатися за ту чи іншу ціль, але загалом він дав можливість поповнювати техніку в мить і обирати ту, яка необхідна для підрозділу саме у визначений період.

Федоров максимально занурювався у процеси

Командир "Ахіллесу" підсумував, що до того, як Федоров став міністром оборони, він уже був занурений у військову справу. Якщо говорити про міністрів, то, з його слів, лише він був в "Ахіллесі" з різних питань орієнтовно 7 разів.

Він приїжджав, радився, як потрібно краще зробити, питав, в чому є проблема, технічний складник. Це людина, яка максимально занурена в процес. Якщо казати про Міністерство оборони, я вважаю, що це був кращий міністр оборони за всі часи вільної, незалежної української держави,

– висловився Федоренко.

Повне інтерв'ю з Юрієм Федоренком: дивіться у відео