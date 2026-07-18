Федорову можуть запропонувати нову посаду на Банковій, – ЗМІ

На Банковій після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони можуть розглядати для нього нову роль у сфері військових технологій. Водночас тривають обговорення можливої заміни Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомляють джерела ZN.UA у Вашингтоні.

Що відомо про нову посаду для Федорова?

За інформацією видання, Федорову можуть запропонувати посаду miltech czar – координатора, який відповідатиме за розвиток військових технологій, інновацій та взаємодію між державою, оборонною промисловістю і міжнародними партнерами. Така модель використовується для централізації управління окремими стратегічними напрямками.

Міжнародні партнери України очікують, що колишній міністр оборони погодиться обійняти цю посаду. На їхню думку, це дозволить зберегти його вплив на розвиток українського оборонно-технологічного сектору.

Водночас, за даними джерел видання, на Банковій також тривають обговорення щодо можливих кадрових змін у військовому керівництві. Зокрема, розглядається питання заміни Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача Збройних Сил України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що провів розмови із Федоровим та Сирським на тлі масштабних протестів, які тривають в Україні вже третій день. За словами президента, протягом останніх двох днів він провів багато консультацій і чув вимоги людей, які виходять на акції.

Водночас глава держави не розкрив деталей цих переговорів, але анонсував майбутні зміни.

Раніше радник Офісу Президента Сергій Лещенко повідомляв, що влада вже працює над відповідними рішеннями, однак для їх ухвалення потрібен певний час. Сам Михайло Федоров також відреагував на ситуацію, написавши у соцмережах, що "діалог є" та "зміни обов'язково будуть".

А Financial Times написало про те, що Зеленський вже почав шукати головнокомандувачу Олександру Сирському заміну. 18 – 19 липня президент проведе співбесіди з можливими кандидатами на цю посаду.