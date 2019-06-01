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      Феномен Медведчука: чому він досі в українській політиці та як допоміг Порошенко

      17 Читать новость на русском
      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / ua.112.ua

      Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов стверджує, що українці пропускають проросійських політиків до Верховної Ради, тому що в країні панує демократія.

      Ілля Пономарьов пояснив, що розділяв би відносини дружні до Росії, де є багато родинних зв’язків, зі ставленням особисто до Путіна. Про це екс-депутат Держдуми Росії заявив у програмі 24 каналу "Політична кухня".

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      "Є соціологічні питання, які показують, що на шостий рік війни від 10% до 15% українців особисто до Путіна ставляться добре. Відповідно усі вони є виборцями Медведчука. Ці 10%, якщо вони й будуть у Верховній Раді, то нічого не вирішують. Сам факт їх присутності дає можливість інформаційно маніпулювати у ЗМІ", – пояснив Пономарьов.

      Депутат стверджує, що попередня адміністрація дуже сильно намагалася від Росії повністю відгородитися й удавала, що цієї країни не існує. Такі дії призвели до того, що популярність такої людини, як Медведчук, зросла.

      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук

      Народний депутат Мустафа Найєм вважає, що не варто переоцінювати Віктора Медведчука. Бо, по-перше, він повністю зламав єдність в лавах "Партії регіонів". По-друге, він зумів розколоти проросійськи електорат та, по-третє, це уособлення людини, яка є політичною невдахою.

      Зараз єдиний його козир і завжди був – це Путін. Він не спирається на внутрішньоукраїнську історію, а є повністю інфільтрований з іншої країни в нашу політику,
      – пояснив народний депутат Мустафа Найєм.

      "Ми маємо показати, що він повністю провалився по всіх фронтах. Єдине, що треба зробити – це відібрати від нього ті козирі, які він намагається нав’язати. Це автономізація Донбасу, російська мова, амністія. Всі ці три речі вони штучні", – додав Найєм.

      Медведчук та Порошенко

      Народний депутат Найєм вважає, що одна з причин чому Медведчук політично залишився живим – це гріхи Петра Порошенка. Який не створив свою партію у Східній Україні та не мав там представництва "Блоку Петра Порошенка". Жодна інша партія там також не з'явилася.

      Сам Порошенко по факту оживив Медведчука. Ми розуміємо, що Путін наполягав на тому, що це його представник. Проте ніхто не змушував домовлятися з адміністрацією президента за Медведчука чи давати йому преференцій по бізнесу,
      – заявив Мустафа Найєм.

      Під час президентської кампанії всі розуміли, хто грає за Петра Порошенка, в тому числі телеканали Медведчука.

      Медведчук та Марченко
      Віктор Медведчук з дружиною

      А куди дивилося СБУ? Віктор Медведчук, відверто казав про те, що керує бізнесом дружини в Російській Федерації. А в Україні є закон про санкції, який дозволяє накладати їх на будь-які особи, проте не на Медведчука.

      blog_ava
      Як співпрацювали Медведчук та Порошенко: відповідь журналіста
      31 травня
      1417
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Віктор Медведчук Петро Порошенко СБУ Мустафа Найєм
      Джерело: 24 канал
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