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      Феномен Медведчука: почему он до сих пор в украинской политике и как помог Порошенко

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      Виктор Медведчук
      Виктор Медведчук / ua.112.ua

      Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев утверждает, что украинцы пропускают пророссийских политиков в Верховную Раду, потому что в стране царит демократия.

      Илья Пономарев пояснил, что разделял бы дружеские отношения к России, где есть много родственных связей, с отношением лично к Путину. Об этом экс-депутат Госдумы России заявил в программе 24 канала "Политическая кухня".

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      "Есть социологические вопросы, которые показывают, что на шестой год войны от 10% до 15% украинцев лично к Путину относятся хорошо. Соответственно все они являются избирателями Медведчука. Эти 10%, если они и будут в Верховной Раде, то ничего не решают. Сам факт их присутствия дает возможность информационно манипулировать в СМИ", – пояснил Пономарев.

      Депутат утверждает, что предыдущая администрация очень сильно пыталась полностью отгородиться от России и делала вид, что этой страны не существует. Такие действия привели к тому, что популярность такого человека, как Медведчук, выросла.

      Віктор Медведчук
      Виктор Медведчук

      Народный депутат Мустафа Найем считает, что не стоит переоценивать Виктора Медведчука. Потому что, во-первых, он полностью сломал единство в рядах "Партии регионов". Во-вторых, он сумел расколоть пророссийский электорат и, в-третьих, это олицетворение человека, который является политическим неудачником.

      Сейчас единственный его козырь и всегда был – это Путин. Он не опирается на внутриукраинскую историю, а есть полностью инфильтрированный из другой страны в нашу политику,
      – объяснил народный депутат Мустафа Найем.

      "Мы должны показать, что он полностью провалился по всем фронтам. Единственное, что надо сделать – это отобрать от него те козыри, которые он пытается навязать. Это автономизация Донбасса, русский язык, амнистия. Все эти три вещи они искусственные", – добавил Найем.

      Медведчук и Порошенко

      Народный депутат Найем считает, что одна из причин почему Медведчук политически остался живым – это грехи Петра Порошенко. Который не создал свою партию в Восточной Украине и не имел там представительства "Блока Петра Порошенко". Ни одна другая партия там также не появилась.

      Сам Порошенко по факту оживил Медведчука. Мы понимаем, что Путин настаивал на том, что это его представитель. Однако никто не заставлял договариваться с администрацией президента за Медведчука или давать ему преференций по бизнесу,
      – заявил Мустафа Найем.

      Во время президентской кампании все понимали, кто играет за Петра Порошенко, в том числе телеканалы Медведчука.

      Медведчук та Марченко

      Виктор Медведчук с женой

      А куда смотрело СБУ? Виктор Медведчук, откровенно говорил о том, что руководит бизнесом жены в Российской Федерации. А в Украине есть закон о санкциях, который позволяет накладывать их на любые лица, однако не на Медведчука.

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Виктор Медведчук СБУ Мустафа Найем
      Источник: 24 канал
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