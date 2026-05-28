Двоє фермерів розбирали ворожий дрон на Чернігівщині й загинули

Будь-які боєприпаси, або їхні уламки можуть становити загрозу для життя людей, навіть після їхнього умовного збиття. Наближатися, або ж тим більше намагатися розібрати ці снаряди, категорично заборонено, адже такі дії можуть мати трагічні наслідки.

Про один із таких випадків розповів український військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій і позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про випадок зі спробою розібрати ворожий дрон?

Напередодні, 27 травня, Чернігівщина зазнала обстрілу ворожими дронами. За словами "Флеша", двоє фермерів знайшли ударний БпЛА в полі й вирішили його розібрати.

На жаль, обоє загинули, вочевидь, унаслідок детонації боєприпаса. Зі свого боку Бескрестнов зауважив, що намагається постійно висвітлювати подібні ситуації, аби врятувати життя людей.

Важливо! Будь-який підозрілий предмет, який нагадує боєприпас, ракету, уламок безпілотника або інше військове обладнання, є потенційно небезпечним.

Попри загрозу детонації, подібні випадки є непоодинокими. Так, у січні на Харківщині загинув місцевий житель 1961 року народження. Чоловік намагався розібрати FPV-дрон, однак під час поводження з вибухонебезпечним предметом стався вибух, унаслідок якого він отримав смертельні поранення.

Якими були наслідки останніх обстрілів Чернігівщини?

Зазначимо, що вночі 27 травня область зазнала масованої атаки безпілотників: у Чернігові пролунало близько 15 вибухів, частину цілей збила ППО.

Кількома днями раніше російські дрони атакували Чернігів, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару постраждали двоє людей.

А 19 травня Росія вдарила балістикою по Прилуках – тоді загинули троє людей, десятки постраждали. Через обстріли в області пошкоджено будинки, підприємства та транспорт.