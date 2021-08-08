Фестиваль у Чернігові зібрав понад 100 близнят та двійнят: вражаюче відео

У центрі Чернігова зібрались сотні близнят та двійнят. Такий фестиваль вже став для міста традиційним. Захід проводять майже кожного літа.

У 2021 році на фестивалі CheTwinsFest офіційно зареєстрували 83 пари. Серед учасників люди різного віку – від немовлят у візочках до пенсіонерів.

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Свою схожість більшість ще й підкреслила однаковим одягом. Для учасників організатори фестивалю влаштували активний відпочинок – були й спортивні конкурси, і малювання, а ще вокал та фотозона. Для багатьох родин це свято – гарна нагода побачити та поспілкуватись зі схожими сім'ями, поділитись досвідом та цікавими історіями.

Фестиваль розпочався 8 серпня о 10:00 й тривав 2 години. Об 11:00 відбувся цікавий перформанс: учасники заходу утворили слово "twins", що з англійської означає "двійнята".

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Батьки поділилися враженнями

Як розповіла мама двійнят Ольга Шматко, її донькам дуже сподобалось спілкування з такими ж дівчатками. "Вони дуже активні у нас, тому їм цікаво брати участь в такому фестивалі", – підкреслила вона. Мати дівчат-двійнят Наталія Голиш зазначила, що її дітям цікаво удвох. Водночас вона б не сказала, що їй з ними дуже складно.. Мовляв, доньки ростуть, тому проблеми поступово відходять.

. Фестиваль започаткували у 2017 році. Наступного року там встановили 2 рекорди України: найбільша кількість двійнят на одній локації (100 пар) та найбільша різниця у віці між двійнятами.