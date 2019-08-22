Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Чувство клетки убрать можно только вместе с клеткой".

1. Тяжелобольной узник Кремля Эдем Бекиров доставлен в больницу имени Семашко в оккупированном Симферополе, где врачебная комиссия определит, сможет ли он и далее содержаться в СИЗО. Об этом сообщил украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой адвокат Бекирова Ислям Велиляев.



Узник Кремля Эдем Бекиров / Фото Радио Свобода

2. Бывшие украинские военные-предатели Максим Одинцов и Александр Баранов, задержанные в 2016 году при пересечении админграницы между Крымом и Херсонщиной (их позже приговорили к 14 и 13 годам тюрьмы), а также граждане рф Евгений Мефедов (фигурант событий 2 мая 2014 года в Одессе) и Игорь Кимаковский (агент ФСБ) проходят юридические процедуры оформления обмена на удерживаемых в россии украинцев.

Бывшие укр.военные-предатели Одинцов и Баранов,задержанные в 2016 при пересечении админграницы между Крымом и Херсонщиной,а также граждане рф Мефедов (фигурант 2 мая вОдессе) и Кимаковский (агентФСБ) проходят процедуру обмена на удерживаемых в рф украинцев https://t.co/i9duAiszL8 pic.twitter.com/1d8WDtE0wa — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22. srpna 2019

3. С начала этого года около 25 тысяч жителей Крыма оккупанты не выпустили из гетто из-за долгов.

4. Если жители Керчи тоскуют по Осадчему, жители Севастополя – по Яцубе, то жители Феодосии тоскуют по ныне покойному Владимиру Шайдерову. Объединяет эти три фамилии то, что они руководили городами до российской оккупации. А поскольку тосковать по Украине – чревато, то приходится вот так:

"Хотелось бы докричаться до администрации города. Когда урны появятся в городе? Город превратили в свинарник!!! Жаль, нет Шайдерова – порядок был", "Да, с урнами беда. Насчет Шайдерова согласен", "Просто при нем уборка территорий была более регулярной и надлежащей, чем сейчас. Количество урн не решит это".

Если жители Керчи тоскуют по Осадчему, жители Севастополя - по Яцубе, то жители Феодосии тоскуют по ныне покойному Владимиру Шайдерову.Объединяет эти 3 фамилии то,что они руководили городами до российской оккупации.А поскольку тосковать по Украине - чревато, то приходится вот так pic.twitter.com/643wSwWkki — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22. srpna 2019

5. Прочтите, как в оккупации прошел первый день "Таврида-феста":

"Рассказываю вам с места событий о первом дне долгожданного вами Таврида-фест и воображаемых некоторыми 30 000 (гостей – Прим. ). Палатки стоят пустые. Из репродукторов разносятся несмешные шутки и аплодисменты в записи. Вокруг ходят измученные жарой охранники забора. Охранники защищают себя и свой забор от местных жителей, которые, впрочем, пока тоже не пришли. Под предлогом этого огораживания на 8 дней перекрыта дорога республиканского значения между населенными пунктами. Объезд от Меганома до города Судак – 30 км. На берегу возле детского пляжа 4 дня истекал кровью мешок с трупом крупного животного, до которого никому из городских служб не было дела, т.к. все были заняты обслуживанием имитации фестиваля".

6. До оккупации фестивали приносили местным жителям и гостям радость. В оккупации все превращается в ад. Судак оставриденный комментирует шабаш: "Кто знает, в честь чего самолеты летали военные и пукали петардами средь бела дня?", "Авиашоу на Тавриде будет. Репетируют", "Аа, они уже репетировали полет пару дней назад. Я уж думала, все, война", "А свет есть в Судаке сейчас?", "В восьмиэтажках есть свет, но воды нет".

Судак оставриденый

Воды нет,но есть свет и самолеты! pic.twitter.com/L9fNROBKYD — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 21. srpna 2019

7. Судак, Новый Свет и поселки в окрестностях сидят без света. Оккупационным фестивалям не хватает электричества, чтобы балаган свой осветить. С водой и связью тоже перебои, понятно:

"На Меганоме не было электричества с 12 до 19", "Писец какой-то", "С Таврида все сожрала, да", "Света нет и связи нет, почти сразу пропадает", "Воду дали ночью", "Я сегодня был в Судаке. Люди очень недовольны", "В Дачном связи не было вчера. Могут сделать местным праздник!", "В Белогорске вырубали каждый час по 3-4 минуты".

Судак и поселки рядом с Тавридой

Свет пропадает-шапито а ля рюс освещать нужно

Соответственно не работают насосы воду качать-нет воды

И связи мобильной без света тоже нет!

Какой фест! Какой АРТ!

СЮР просто!

веселимся pic.twitter.com/nptT1WuSDU — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 22. srpna 2019

8. Оккупанты установили в Судаке новый забор, перегородив доступ к пляжам. Через своих пропагандонов заявили, что забора НЕТ!

Напомню-оф.представители Тавриды и "власти"Судака просто ВРУТ,утверждая,что вот этого забора нет,у жителей не украли до 50 га земли у моря и проезды не закрыты!

Не верь глазам своим!

Верь рашен брехунам! pic.twitter.com/XcGy8jzBF7 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 22. srpna 2019

Тем временем уже который день подряд жителей Судака трясет от забора, "которого нет". Все знают и понимают, что в критической ситуации заборы увеличат количество жертв. Для того и заборы – чтобы террористы из ФСБ могли количество жертв точнее просчитать, планируя очередной теракт

Судак

Город трясет от забора гавани какой день бесприрывно

Все знают -в В критической ситуации заборы увеличат количество жертв

Для того и заборы в РФ-что бы террористы из ФСБ могли кол-во жертв точнее просчитать,планируя очередной теракт pic.twitter.com/IP2EWAPG6e — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 22. srpna 2019

Жители Судака,даже ватные,категорически не воспринимают озаборивание Тавриды pic.twitter.com/e8MLBEkODL — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 22. srpna 2019

Открыл свою ватную пасть и нацист Горный, который, ужаснувшись увиденным, снова написал, что гавань делает все для роста проукраинских настроений.

Саша,давай!

Верю в тебя!

Давай по району с лекцией "При Украине такой фигни не было!"

тем паче,это правда... pic.twitter.com/qJJuT7bwJu — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 22. srpna 2019

9. ЖД вокзал в Евпатории оккупанты превратили в ЖД вокзал строгого режима, обнеся его забором и спиралью Бруно. Жители города комментируют: "Интересно, а пассажиров будут туда пускать, или это подготовка к очередной депортации? Страна строгого режима", "Уже совсем и не похож на старый, ДОБРЫЙ, милый и безопасный вокзал, где жизнь кипела, и никто ничего не боялся. Вот и прикатились крымчане в говень. Пугающий вокзал".

Саша,давай!

Верю в тебя!

Давай по району с лекцией "При Украине такой фигни не было!"

тем паче,это правда... pic.twitter.com/qJJuT7bwJu — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 22. srpna 2019

10. В Євпаторії на головній площі гине 6-метрова блакитна ялинка, улюблениця мешканців міста. Її плекали 20 років і прикрашали на кожне новорічне свято. Так в окупації гине все живе.

В Євпаторії на головній площі гине 6-метрова блакитна ялинка, улюблениця мешканців міста. Її плекали 20 років і прикрашали на кожне новорічне свято. Так в окупації гине все живе. pic.twitter.com/pX1R6aZk0p — Крымская Жужелица (@crimea2042) 21. srpna 2019

11. Оставшиеся две "Кометы" для оккупированного Крыма не смогли поставить в срок из-за поиска нового поставщика двигателей. Как выяснилось, виноваты в этом санкции, которые очень полезны и которых никто не боится.

12. Оккупанты сегодня отмечают день своего флага, за поднятие которого еще недавно в Москве ОМОН жестоко избивал протестующих. Интересно, у крымских перевертышей от фразы "флаг родины", которую пропагандоны используют в своих эфирах, не возникает рвотных позывов от своей никчемности и лицемерия?

Крым.Оккупанты сегодня отмечают день своего флага,за поднятие которого еще недавно в Москве ОМОН жестоко избивал протестующих.Интересно,у крымских перевертышей от фразы "флаг родины" не возникает рвотных позывов от своей никчемности и лицемерия? Пропагандонам - отдельная виселица pic.twitter.com/3avKpRQKeq — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22. srpna 2019

13. В детских садах оккупированного Крыма детей приучали поклоняться тряпке в цветах вражеского триколора. Керченские пропагандоны один из шабашей прокомментировали так: "Юные патриоты показали хорошие знания о своей Родине и государственной символике". А что о мерзости знаете вы?

В детских садах оккупированного Крыма детей приучали поклоняться тряпке в цветах вражеского триколора. Керченские пропагандоны один из шабашей прокомментировали так: “Юные патриоты показали хорошие знания о своей Родине и государственной символике”? https://t.co/RsjbEQ1j9I pic.twitter.com/6bjEy5B32k — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22. srpna 2019

P.S. Сегодня в постскриптум хочу вынести сообщение ватницы, которая прокомментировала скрепный фестиваль оккупантов в Судаке:

Конечно, вспоминая прошлое, хочется понять, почему раньше было иначе? Я перестала ходить на городские праздники, за забором и рамкой с полицией. На Тавриду один раз пойду из любопытства, но чувство клетки убрать можно только вместе с клеткой.

Пока ватники возмущаются отдельно выстроенным клеткам – будь то на фестивалях или вокруг вокзалов – для тысяч граждан Украины в Крыму весь полуостров стал одной большой клеткой.

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