Фейгін пояснив, чому Гіркіну дозволяють "наїжджати" на Шойгу

Колишній ватажок проросійських бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін продовжує насміхатись із міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Неочікувані постійні "наїзди" можна легко пояснити.

На цю тему 24 каналу порозмірковував російський опозиційний політично-громадський діяч та юрист Марк Фейгін. Він припустив, чому Гіркіну дозволять подібні висловлювання.

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Гіркін має "дах" від ФСБ, – Фейгін

Загалом політично-громадський діяч дотримується думки, що терористу Гіркіну дозволяють говорити скандальні вкиди щодо Шойгу через те, що він колишній полковник ФСБ. Мовляв, він приходить до своїх кураторів і вони йому дозволяють "наїжджати" саме на главу Міноборони країни-терористки.

Подібні люди мають "дах" від ФСБ. Йому дозволяють це казати,

– наголосив Фейгін.

Він додав, що не чув від Гіркіна щось погане про очільника ФСБ, секретаря Радбезу Росії чи самого Путіна. Не лунала навіть акуратна критика на рівні того, що "глава Кремля не достатньо захопив Україну".

Однак про міністра оборони Росії заяви лунають часто. Мовляв, що все розкрадено, сильна корупція, а також нездатна й невміла команда. "Ну так воно й є, але інше питання: "За що? Від цього змінюється сенс у цілому?", – риторично запитав юрист.

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Також цікавим є те, що Гіркін по суті підтвердив знищення російського крейсера "Москва" українськими ракетами, хоч у Кремлі офіційно не визнають, бо нібито причина в "загорянні від окурка". Саме з Шойгу вочевидь і зробили цапа-відбувайла.

Марк Фейгін Російський опозиційний громадсько-політдіяч та юрист Те, що каже Гіркін – це позиція спецслужб до (провальної – 24 канал) "спецоперації". "Це не ми винні. Це винні військові. Ну добре, нехай Шойгу. Зробімо когось крайнім".

Юрист наголосив на тому, що Гіркін є імперіалістом та прихильником захоплення України, але критика направлена з іншого боку. Мовляв, що от треба було краще командувати, то тоді ми б захопили українську державу правильно.

Шойгу ж міністр оборони. Він не військовий, план "спецоперації" не реалізовує. Над цим Генштаб працює. Він не спеціаліст та ніколи у цьому не вчився. З чого б це Шойгу є головним винуватцем?

– намагається з'ясувати логіку звинувачень Фейгін.

Він пояснив, що звісно ж, Шойгу винен, але його найбільша провина в тому, за що можна публічно критикувати, що за час, коли він обіймає посаду міністра оборони, усе розкрадено. Табуретки в танках вкрали і виявляється техніка не працює, усе старе.

"За це він винен. Там свої винні. Думаю, що Рособорону та багатьох ще притягнуть, хоч головним винуватцем є Путін. Це очевидно, що рішення про війну ухвалював він, а не Шойгу, я переконаний", – зазначив Фейгін.

Останні заяви Гіркіна: коротко

У березні ексватажок бойовиків Ігор Гіркін визнав роль Росії у війні на Донеччині та Луганщині. Тоді ж він теж критикував російське Міноборони та казав, що є значні проблеми з людськими ресурсами та озброєнням, а більш ніж половина техніки несправна.

Також одного разу терорист навіть похвалив Збройні Сили України. Він сказав, що Росія не врахувала потужності української армії, втрати окупантів не підкріплені успіхами, а українські захисники "воюють грамотно".

Загалом Марк Фейгін ще раніше дотримувався думки, що все, що каже Гіркін вигідне ФСБ. "Його заяви теж потрібні для якихось оперативних цілей та завдань. Він ніколи "червоних прапорців" не перейде", – упевнений юрист.

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