Росія поширила новий фейк про мільйони на рахунках та обшуки у батьків Зеленського

У мережі з'явилася чергова масштабна інформаційна атака, спрямована на дискредитацію керівництва держави. Зловмисники використовують підроблені матеріали відомих іноземних медіа для поширення неправдивих звинувачень.

Російські пропагандисти запустили чергову масштабну брехню, намагаючись очорнити родину президента України. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, цього разу ворожі ресурси поширюють фейк про нібито проведення обшуків у батьків Володимира Зеленського – Римми та Олександра.

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Як саме росіяни сфабрикували цей фейк?

Автори дезінформаційної кампанії стверджують, що Національне антикорупційне бюро України нібито знайшло на рахунках батьків глави держави шалену суму – 11 мільйонів доларів. Проте ця історія є вигаданою.

Для переконливості пропагандисти створили та поширюють сфальсифікований відеоролик. Вони використали символіку та айдентику відомого європейського медіа, а також додали підроблений скриншот новини, яка буцімто була опублікована на одному з популярних українських сайтів. Насправді на офіційних ресурсах згаданих видань немає жодних згадок про подібні "обшуки".

Росіяни запустили новий фейк про батьків Зеленського / Фото ЦПД

Яку мету переслідує ворожа пропаганда?

У ЦПД пояснюють, що цей вкид є класичним прикладом роботи російської дезінформаційної мережі "Матрьошка". Ця мережа спеціалізується на створенні фейкових матеріалів, маскуючи їх під публікації авторитетних світових ЗМІ.

Російська пропаганда вже неодноразово намагалася спекулювати на темі "величезних статків" чи "дорогих покупок" родини Зеленського. Такі вигадки масовано поширюють у соцмережах, орієнтуючись насамперед на англомовний сегмент. Головна мета Кремля у цьому випадку – дискредитувати Україну на міжнародній арені та підірвати довіру західних партнерів.

Нагадаємо, що російська пропаганда працює безупинно. Зокрема, 2 липня у Кремлі брехали про цілі масованого обстрілу. За словами терористів, вони нібито уразили підприємства військової промисловості та об'єкти паливно-енергетичного комплексу у Києві та області, а також інфраструктуру військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях.

Насправді ж від рук росіян загинули 30 мирних мешканців, ще 100 – отримали поранення. Російські БпЛА та ракети понівечили десятки житлових будинків.