Фейки про Революцію гідності від депутата Дубінського: що не так з українськими медіа
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський під час Революції Гідності займався створенням антимайданівських фейків.
Найбільше у новому-старому кейсі Дубінського, викритого Bihus.info, мене дивує зовсім не аморальність, цинічність або брехливість цього "слуги народу. Бо там, здається, все було очевидно.
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Хто пропустив, вчора ввечері вийшов випуск про те, як Дубінський у зв'язці з vesti.ua, гужвою та аналогами, за десятки тисяч доларів продавав регіоналам чорнющі фейки про Революцію гідності задля інформаційних атак на Майдан
Фейк-контент від Дубінського
Мене хвилює, що у справі фігурують топ-медіа, яким, за переконанням Дубінського, можна було всунути фейк-контент (мовляв, не за гроші, а як продукт "творчості першого).
Не хочу нікого образити, однак, як на мене, це не адекватно. Розумію, що часи були інші, тиск диктатури Януковича і все подібне. Просто органічно постає питання: яка кількість подібної токсичної інформації ретранслюється з певних медіа-джерел – вже після перемоги Майдану?
Знаєте, працюючи над проєктами щодо протидії інтервенції комуністичного Китаю до України, я постійно помічаю абсолютно пропекінські "новини, статті, аналітику" на питомих або загально відомих як питомі платформах. Інколи контент настільки кричущий з точки зору західної журналістики, що постає питання: або редакційна політика настільки загралася у "баланс поглядів, або ж подібні до Дубінського друзі Мао Цзедуна пропонують плоди "великого мислення" у той самий спосіб.
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Вибачте, що рефлексую з власного досвіду. Тут не буде конкретних назв або імен, – та й вони не треба, бо зараз сили свідомих журналістів і видань у питанні протидії КНР значно перевищують сили прокомуністичних сміттярок.
Просто важливо пам'ятати, що без чіткої позиції медіа – з'являються Дубінські та їхні аналоги. Завжди.