Найбільше у новому-старому кейсі Дубінського, викритого Bihus.info, мене дивує зовсім не аморальність, цинічність або брехливість цього "слуги народу. Бо там, здається, все було очевидно.

Зверніть увагу! Скандальний Дубінський очолив "Слугу народу" на Київщині: що від нього вимагає Зеленський

Хто пропустив, вчора ввечері вийшов випуск про те, як Дубінський у зв'язці з vesti.ua, гужвою та аналогами, за десятки тисяч доларів продавав регіоналам чорнющі фейки про Революцію гідності задля інформаційних атак на Майдан

Фейк-контент від Дубінського

Мене хвилює, що у справі фігурують топ-медіа, яким, за переконанням Дубінського, можна було всунути фейк-контент (мовляв, не за гроші, а як продукт "творчості першого).