Повернули собі інвалідності: нові деталі корупційної історії з прокурорами Хмельниччини та МСЕК

Торік в межах перевірки після скандалу на Хмельниччині за ініціативи ДБР було скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів. Виявилося, що вони були необґрунтованими. Однак нині хмельницькі прокурори через суд поновлюють собі статус осіб з інвалідністю.

Про це стало відомо внаслідок розслідування видання NGL.media. Його журналістка Катерина Родак в етері 24 Каналу розповіла, що коли медійники намагались зателефонувати прокурорам та поспілкуватися з ними на цю тему, ті сприймали це негативно, вважаючи інформацію приватною, оскільки вона стосується їхнього здоров'я. Хоча ЗМІ ставили питання більше про процедуру отримання ними та поновлення статусу інвалідності.

Хмельницькі прокурори мали II групу інвалідності

Зі слів журналістки NGL.media, серед прокурорів, з якими видання намагалось поспілкуватися, були такі, які обвинувачували у тому, що розслідування і стаття, яка вийшла після нього, є чиїмось замовленням. Вона нагадала, що у хмельницьких прокурорів була II група інвалідності, що передбачає складні стани здоров'я із вираженими порушеннями функцій організму.

Вони такі, що заважають працювати, є помітними для оточення. Їм всім працювати прокурорами з такою групою інвалідності було б складно. Думаю, що комісія, яка перевіряла їхні медичні документи й повторно їх обстежувала, не просто так ухвалила рішення про скасування цієї групи. Я схильна вважати, що могло бути місце корупції,

– озвучила Родак.

Скандал з Крупою: які наслідки він мав?

Журналістка продовжила, що перевірки відбувались сумбурно, правоохоронці після скандалу з колишньою очільницею МСЕК Хмельницької області Тетяною Крупою мали дуже швидко прозвітувати про проведену роботу. Каже, що ще років 5 – 10 тому це була класична історія про посадовців (домовитися про отримання інвалідності задля виплат).

"Ця система працювала десятиліттями, там (у МСЕК – 24 Канал) навіть працівники не змінювалися. Вже МСЕК скасували, замість них запровадили ЕКОПФО, змінився порядок перевірки людей та встановлення для них груп інвалідності. Ще рано говорити про результати, бо тільки 1,5 року працює нова система, але точно позитивним є те, що увесь цей процес вдалося розворушити. Це наслідок величезної та публічної історії", – наголосила Родак.

Затримання Крупи: що ДБР виявило тоді у посадовиці?

Нагадаємо, що восени 2024 року набрала розголосу історія довкола тодішньої керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовиці та її близьких родичів. В її робочому кабінеті тоді було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки людей з фіктивними діагнозами.

Під час обшуків удома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли 5,2 мільйона доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендові прикраси та коштовності. Працівники ДБР затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні.

Правоохоронці виявили, що родина Крупи володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом в парку Хмельницького. За кордоном у власності її родичів нерухоме майно в Туреччині, Австрії, Іспанії. Всі ці статки Крупа не внесла до своєї декларації.

На тлі скандалу в середині жовтня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК та оформленням фальшивих інвалідностей. Згодом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК.