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      Пропозиція Бахматюка з виплати боргів банку вигідна Україні і підтримується МВФ, – ФГВ

      -
      Олег Бахматюк

      Голова ФГВФО Світлана Рекрут розповіла про те, що пропозиція Олега Бахматюка з виплати боргів VAB банку державі є найбільш вигідною для бюджету.

      Таке мирне врегулювання питання підтримується міжнародними фінансовими інституціями і буде пріоритетом для ФГВФО на цей рік. Про це повідомляють "Українські новини".

      Про це Світлана Рекрут розповіла в інтерв'ю НВ. На питання, яка ситуація навколо мирного врегулювання питань і пропозиції Олега Бахматюка, керівник Фонду заявила, що "мирне врегулювання – це один з наших пріоритетів на цей рік. Шляхом війни ми вже йдемо кілька років. Це довго, дорого і не завжди успішно". Рекрут заявила, що є воля Фонду гарантування взяти на себе практичну реалізацію цього проєкту.

      "Бахматюк став першим, хто офіційно виявив бажання піти за таким сценарієм. Яка у нього мотивація? Йому треба вести і розвивати бізнес, йти далі, що дуже складно в обставинах, коли по ньому є ряд кримінальних проваджень, йому і кільком учасникам його команди вручено підозру. Нам же треба, щоб він повернув гроші державі і кредиторам. А джерелом повернення грошей є той же бізнес. Тому Україні, мені здається, дуже важливо зараз скористатися цією синергією і спробувати все-таки піти цим шляхом", – заявила голова Фонду.

      За словами Світлани Рекрут, Фонд обговорював і знаходить підтримку МВФ щодо необхідності ведення цієї роботи, оскільки це "абсолютно зрозумілий і правильний шлях поповнення державного бюджету". Механізм врегулювання, який прописаний у відповідному законопроєкті №2571, був узгоджений з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.

      Нагадаємо, що Олег Бахматюк є єдиним екс-акціонером виведених з ринку банків в результаті банківської кризи, що почалася в 2014 році, який виступає з пропозицією виплати 8 млрд грн боргів державі через механізми реструктуризації.

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      Теги: Банки МВФ Олег Бахматюк
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