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      ФГВФО та Бахматюк відновили переговори про реструктуризацію боргу

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      VAB Банк

      30 січня в Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надійшло повторне звернення від Олега Бахматюка з пропозицією відновити переговори по врегулюванню заборгованості по кредитним портфелям VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива" перед фондом і НБУ.

      Таким чином, ФГВФО зараз вивчає цю пропозицію. Про це "Українським Новинам" повідомила прес-служба фонду.

      Наголошується, що в останні роки Олег Бахматюк неодноразово звертався до фонду з пропозиціями про добровільне врегулювання заборгованості перед фондом і НБУ, зокрема у жовтні 2019 надійшла пропозиція про погашення 8 млрд гривень протягом 7 років на користь фонду та НБУ.

      Остаточного рішення про прийнятність або неприйнятність цієї пропозиції фондом не приймалося, оскільки це вимагає глибокого аналізу альтернативних сценаріїв погашення заборгованості та можливих грошових потоків, а також визначення механізмів для здійснення погашення,
      – повідомили у фонді.

      30 січня 2020 року до фонду надійшло повторне звернення від Олега Бахматюка з пропозицією відновити переговори з врегулювання заборгованості за кредитними портфелями VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива", а також перед фондом і НБУ.

      У листі наголошується, що зараз проводиться аналіз фінансових можливостей групи компаній "Укрлендфармінг ПЛС" здійснити погашення заборгованості в стислі терміни після чого буде надано пропозицію за конкретними сумами і термінами.

      Для прийняття фондом рішення за цією пропозицією обов'язковими етапами залишається оцінка альтернативних сценаріїв і здатності погашення запропонованих сум і термінів.

      Фонд підкреслює, що в питаннях стягнення шкоди з пов'язаних з банками осіб, головною метою є одержання максимального грошового потоку для повернення коштів кредиторам банків і державі.

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      Теги: Олег Бахматюк НБУ Укрлендфармінг
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