Журналісти "під прицілом": на кого з медійників фігуранти Міндічгейту збирали досьє

НАБУ оприлюднило імена журналістів, чиї персональні дані фігурували у довідках ("папках"), що знайшли в бек-офісі бізнесмена Тимура Міндіча. До списку потрапили відомі медійники-розслідувачі, а також двоє вже покійних журналістів.

Відповідну інформацію у відповідь на запит голови парламентського комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина надали в Національному бюро розслідувань, передає 24 Канал.

За ким незаконно стежили фігуранти справи Міндіча?

З документів випливає, що в рамках так званого Міндічгейту інформацію збирали про:

Марину Ансіфорову (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net);

Юрія Бутусова (військовий журналіст, головний редактор Цензор.нет);

Станіслава Речинського (головний редактор ОРД);

Володимира Федоріна (редактор-засновник Forbes Україна);

Ольгу Чайку (редакторка Forbes Україна);

Юрія Ніколова (співзасновник проєкту Наші гроші);

Андрія Куликова (голова Комісії з журналістської етики).

Юрчишин додав, що серед знайдених досьє були також матеріали на двох померлих журналістів. Йдеться про засновника "Дзеркала тижня" Володимира Мостового та розслідувача Олексу Шалайського.

Депутат також наголосив, що наявність таких досьє може свідчити про ймовірне втручання у приватне життя, що може стати підставою для відкриття кримінальної справи за статтею 182 Кримінального кодексу України.

Зауважимо, що відповідно до норм КПК, відповідне провадження можуть відкрити тільки за умови особистого звернення від постраждалих. Сам депутат пообіцяв підтримку від комітету з питань свободи слова в разі звернення журналістів до поліції.

Кожен злочин проти медіа має бути зафіксований та розслідуваний, а всі причетні мають понести відповідальність,

– резюмував він.

