Філарет не збирається зупинятись і озвучив наступні кроки

Філарет вирішив створити свій синод Київського патріархату. До нього увійдуть п'ять єпископів, яких православна церква України напередодні відлучила від служіння.

При цьому він продовжує стверджувати, що КП – незалежний від ПЦУ, про це Філарет сказав під час прес конференції, пише BBC Україна.

коротко про головне: Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві

Коментуючи рішення помісної церкви про позбавлення його права управляти Київською єпархією, Філарет сказав: "Їх постанови нас не стосуються".

Синод є... до нього входять усі архієреї церкви. П'ятеро,

– сказав Філарет.

Він додав, що з часом їхня кількість зросте до 12, як це "передбачає статут УПЦ КП". Також патріарх заявив, що УПЦ КП відмежовується від ПЦУ.

Яке рішення щодо Філарета прийняли на Синоді ПЦУ?

Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на так званий собор Філарета, позбавив патріарха його права управління Київською єпархією. Так, Філарет втратив контроль над місцевими храмами і монастирями. Відтепер усі вони будуть підпорядковуватися митрополиту Епіфанію.

Однак члени Синоду вирішили не вилучати зі складу єпископату ПЦУ Філарета "за особливі заслуги в минулому". Так званий собор Філарета, який синод називає "зборами трьох архієреїв, невеликої кількості скликаних кліриків та мирян", ПЦУ визнала недійсним. Відповідно, такими ж є всі ухвалені на ньому рішення та документи.

З ПЦУ виключили священнослужителів, які були присутні на цьому "соборі" Філарета.

Що відомо про "собор" Філарета та чому він відновив Київський патріархат?Патріах Філарет давно заявляв про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Він переконує, що на Об'єднавчому соборі 15 грудня його учасники нібито домовилися, що ПЦУ керуватиме саме він, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. Але ці домовленості, за словами Філарета, не були виконані.



Потім Філарет почав відверто заявляти, що Київський патріархат досі існує, хоча про його ліквідацію домовились на тому ж таки грудневому соборі. Підпис, до речі, під відповідним документом ставив особисто Філарет.



20 червня патріарх таки провів так званий Собор УПЦ КП. На нелегітимному зібранні він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Окрім того, його учасники відкинули Томос. За їх словами, документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.



Філарет і члени його "собору" також скасували положення Об'єднавчого собору ПЦУ, який пройшов 15 грудня 2018 року. Саме тоді ліквідували УПЦ КП та ухвалили рішення створити ПЦУ.