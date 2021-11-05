4 ноября многие ожидали подписание союзных программ по интеграции Беларуси и РФ. Документ подписан. И в этом процессе интересно все.

Хроники аншлюса Лукашенко снова поиздевался над Путиным

Завершенность процесса

То, что и говорил ранее. Программы в их финальном виде в массе своей не готовы. Подписан план действий на 2021 – 2023 годы, в рамках которого необходимо разработать, согласовать и подписать (именно так) то ли 300 (российская версия), то ли 400 (белорусская) нормативных актов.

При этом "план действий на 2021" – ... подписывается в конце 2021 года. То есть даже оптимистичный дедлайн можно отодвигать на год.

То есть, в данном случае торг продолжается. Естественно, есть несколько направлений, по которым РФ продавила желаемое. Они были обозначены 2 месяца назад и тут ничего не изменилось.

Связь, на первый взгляд, разных процессов

Буквально за несколько часов до видеозвонка Путину Лукашенко и его окружение корпели над текстом конституции, которую будут выносить на референдум.

И конституция обговаривалась "среди прочих вопросов". Странно? Нет. Для Кремля важно изменение политической системы в Беларуси и, тем более, важны контуры этих перемен, сроки. Поэтому звонок 4 ноября был не только про союзные программы. Это было сродни отчета нашкодившего пионера перед вожатым: хотел пропетлять – не вышло, теперь рассказывай, что делать будешь.

Именно в эту формулу вписываются пассажи Лукашенко насчет Крыма – желание хоть как то показать что "я свой". Не прокатило. Тем более, что в "жалобе на Путина" – "полетел в Крым, меня не пригласил" – ключевым является не первая часть (куда полетел Путин) а вторая про "не пригласил".

Программы "вокруг"

РФ настойчиво тянет тему военного и военно-технического сотрудничества. И если уж не получается добиться осязаемых результатов и конкретики, то стоит максимально использовать информационный фон. Тем более, что и белорусская сторона в запале противостояния с ЕС желает "попугать соседей страшной Россией".

Детки желают пугать и сами не понимают, что их перестают воспринимать, как самостоятельных игроков. Что Кремлю, среди прочего и надо. Поэтому идет активный подыгрыш.

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Теперь самое важное – формат

Тут часть лидеров новой оппозиции были прекрасны в невероятности своей. Лучше всех отожгла Тихановская заявив, что документы "нелегитимны". Ну, вроде в Вильнюсе же есть юристы: объясните наконец гражданке, что такое легитимность.

Но это лирическое отступление. Давайте обратим внимание на название документа. Декрет – к этому привыкли. А вот декрет какого органа?

Да, это внутренний документ так называемого Союзного Государства. И Лукашенко расписался там не как президент Беларуси, а как руководитель "Высшего госсовета". И Путин там не как президент РФ, а как член... того самого "госсовета".

На уровне международных организаций можно подвергать сомнению легальность и легитимность с точки зрения отдельных государств (вот тут слово уместно) нахождение Лукашенко у власти. А вот на уровне СГ все процедуры соблюдены.

Александр Лукашенко не подавал в отставку с поста руководителя ВГС. То есть, та его должность с формальной точки зрения "чиста". То, что она была долгое время шутовской – вопрос десятый.

Что это дает:

Именно через эту шутовскую должность, созданную в рамках СГ закручивает гайки Москва.

Потому что формат СГ и договорная база признаются.

Потому что договор о создании СГ ратифицирован сторонами.

Потому что Высший Госсовет теоретически мог (и может) принимать декреты. Что и было использовано.

То есть, не получив нужного результата сразу, РФ загнала Беларусь в рамки формально зафиксированных обязательств и будет продолжать давить.

Может ли Беларусь пропетлять и выйти из данной ситуации. Может, и есть как минимум 3 – 4 варианта. Часть из них применимы в случае, если Лукашенко останется у власти. Часть – если будет снесен.

Но эти варианты уж точно не сотрясание воздуха громкими заявлениями про "нелегетимную бумагу". Это может улыбнуть, когда слышишь впервые. Но вызывает печаль и жалость, когда наблюдаешь повторы.