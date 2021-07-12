Фінал Євро-2020: у Лондоні під час зіткнень з фанатами постраждали 19 поліцейських

Фінальний поєдинок Євро-2020, в якому зустрілися збірні Англії та Італії, відбувся 11 липня і звершився завдяки серії післяматчевих пенальті. Однак у цей день спекотно було не лише на футбольному полі стадіону "Вемблі".

Британська поліція повідомила, що вболівальники по всьому Лондону влаштовувати безлад, тому їх довелося заспокоювати. Під час сутичок з фанатами постраждали правоохоронці.

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Це абсолютно неприпустимо, 19 наших офіцерів зазнали травм під час зіткнень з некерованим натовпом,

– йдеться у повідомленні.

Водночас поліцейські зазначили, що протягом дня фіналу Євро-2020 вдалося затримали 49 осіб за різні порушення порядку.

Окрім цього, додали, що правоохоронці слідкували за ситуацією у Лондоні всю ніч і подякували вболівальникам, які поводились належним чином.

Фанати навіть незаконно увірвалися на лондонський стадіон "Вемблі".

Сутички між вболівальники Англії та Італії відбувалися і до початку фінального поєдинку.