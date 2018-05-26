Фінал Ліги Чемпіонів: хто з високопосадовців та знаменитостей поселив у себе фанів безкоштовно

Київ завмер в очікуванні битви за кубок Ліги Чемпіонів. До столиці з'їхалися десятки тисяч фанатів англійського "Ліверпуля" і мадридського "Реалу". Однак, через захмарні ціни на житло тисячі європейців показали червону картку Україні і здали квитки. Дехто поселився аж у готелях Житомира та Чернігова, і приїдуть лише на гру.

Це могло покласти край сподіванням київської мерії відбити на туристах майже 25 мільйонів гривень, які виділили зі столичного бюджету на проведення Ліги Чемпіонів. Але ситуацію врятували самі кияни, які безкоштовно поселили у себе незнайомців.

Читайте також: Скільки вболівальників приїхали в Україну на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА: цифра від прикордонників

Ліга Чемпіонів в Україні – одна з найголовніших спортивних подій року. Вона зібрала у Києві близько 100 тисяч футбольних фанатів. Одномоментно туристів приїхало настільки багато, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" не встигав приймати літаки, якими вони летіли. Це змусило добряче понервуватися футбольних фанатів. Проте то була далеко не перша перешкода на їхньому шляху.

Наметового містечка, як під час Євро-2012, у столиці немає. А готелі змогли вмістити заледве половину вболівальників. До того ж за три тижні ціну на проживання вони підняли подекуди у 50 разів.

І що найгірше: умови, які ми пропонували як приймаюче місто, вони були просто жахливі за ці гроші. Коли здавалося за кілька сотень євро крісло стоматологічне в стоматологічному кабінеті. Ну, це взагалі сором,

– сказав активіст Віктор Килимар.

Аби допомогти вболівальникам, чоловік створив у Facebook групу Kyiv Free Couch і закликав киян безкоштовно поселити у себе туристів. Зареєструвалися близько 10 тисяч учасників. Ініціативу підхопив навіть президент. Щоправда, скільком фанам пощастило пожити у президентському домі, перша леді не впевнена.

"Ну, наскільки я знаю, ми вже розміщуємо у себе вдома 4 хлопців", – зазначила Марина Порошенко.

Читайте також: Букмекери визначились із фаворитом фіналу Ліги Чемпіонів

Коли журналісти 24 каналу спілкувалися із заступником міністра юстиції Сергієм Петуховим, вболівальники "Реал Мадриду", яких він чекав у гості, ще були у дорозі. Пізніше Сергій зустрів їх в аеропорту, привіз додому, а сам подався у велотур Чернігівщиною.

А от телеведуча Марічка Падалко і народний депутат Єгор Соболєв на усі вихідні поїхали з дітьми на дачу, залишивши квартиру вболівальникам англійського "Ліверпуля".

Головним мотиватором був наш син, який активно вболіває за команду "Ліверпуля". Він і плакав, і переживав, і сумнівався взагалі, чи хоче їхати на свій турнір у Мадрид. І тоді у нього виникла ідея, що когось з уболівальників ми поселимо у себе. І він нам дозволив прийняти тільки фанів "Ліверпуля",

– розповіла телеведуча Марічка Падалко.

Марічка приготувала гостям український борщ, Єгор склав карту визначних місць, а дівчатка лишили своїх ляльок. Гостям – Ірману та його дочці Зарі – цього достатньо.

Це фантастична можливість для фанатів "Ліверпулю" побувати у Києві. Українці дивовижно гостинні. Вони фактично відчинили двері для нас,

– розчулився Ірман.



Вболівальники "Ліверпуля" Ірман з донькою Зарою

А от журналістка Яна Конотоп та її чоловік Юрій Стець зі своїми новими мешканцями так здружилися, що й 4-годинну екскурсію Києвом влаштували, і готові святкову вечерю готувати, якщо переможе "Реал".

Хорхе і Джулі стали для нас не просто людьми, які живуть в нашій квартирі. Вони стали близькими друзями. Тому що нам є про що спілкуватися, у нас є спільні цікаві теми і постійно виникає бажання ще одне – показати старий Київ,

– поділився міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Джулі під час такої презентації найбільше вразили церкви. Але тепер, зізнається, хоче приїхати в Україну на гастротур. Надто вже їм з чоловіком сподобалася котлета по-київськи.

"Так, ми мали квитки на матч у Києві, але якби не запрошення Юрія, для нас це було б не можливо", – зазначила фанатка "Реалу".

"Ми б ніколи не приїхали до Києва, якби не фінал. Але тепер хочемо побути тут цілий тиждень", – додав її чоловік.



Фанати "Реалу" Хорхе і Джулі зупинились на час фіналу ЛЧ у родині міністра Стеця