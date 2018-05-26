Фінал Ліги Чемпіонів у Києві: Порошенко показав, з ким пішов на футбол

Разом з Королем Іспанії Хуаном Карлосом І, Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд та Прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим вболіватимемо за класний футбол в серці України.



Переконаний, сьогодні буде видовищна гра. До речі, які ваші прогнози? pic.twitter.com/xp4shcpEln