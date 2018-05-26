Фінал Ліги Чемпіонів у Києві: Порошенко показав, з ким пішов на футбол
26 травня на НСК "Олімпійський" у Києві відбувається фінальний матч Ліги чемпіонів, у якому зійшлись мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль".
Подивитись на гру улюблених команд приїхало понад 20 тисяч іноземних вболівальників.
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Побачити наживо історичний фінал Ліги чемпіонів у Києві прибуло також чимало світових знаменитостей, політиків та спортсменів.
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Так, Президент України Петро Порошенко спостерігає за фіналом Ліги чемпіонів із VIP-ложі НСК "Олімпійський" у компанії короля Іспанії Хуан Карлоса І, президента УЄФА Александера Чеферіна, президента Естонії Керсті Кальюлайд та прем’єра Болгарії Бойко Борисова.