Крах долара не уникнути: валюта впаде на 35% – експерт
Долар падає і продовжуватиме падати відносно євро та інших сильних валют на фоні пандемії коронавірусу та кризи, яку та спричинила.
Епоха сильного долара добігає кінця
Стівен Роуч, один з найбільш авторитетних аналітиків, колишній глава Morgan Stanley Asia, стурбований тим, що зміна глобальної ситуації в поєднанні з великим дефіцитом бюджету в США призведе до краху долара. Про це він заявив в інтерв'ю CNBC.
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Американська економіка давно страждає від значних макродисбалансів: з дуже низькими внутрішніми запасами та постійним дефіцитом поточного рахунку. Долар впаде дуже-дуже різко,
– заявив Стівен Роуч.
Який долар прогнозує експерт
Експерт прогнозує зниження долара на 35% у порівнянні з іншими основними валютами.
Індекс американської доларової валюти за останні два тижні збільшився на більш ніж один відсоток і цього року є відносно рівним. Але Роуч вважає, що не час розслаблятися.
"Національний рівень заощаджень, ймовірно, піде глибше у мінус, ніж це було колись в історії США чи будь-якої іншої провідної економіки світу," – сказав він.
Коли настане крах долара
Роуч прогнозує, що долар обвалиться впродовж наступних одного-двох років, можливо пізніше. Експерт додає, що цей ризик практично неминучий і інвестори не повинні цього ігнорувати.
За словами Роуча, навіть зміна керівництва у Вашингтоні в листопаді не змогла б значно змінити ситуацію – особливо, коли законодавці намагаються боротися з економічними наслідками коронавірусної кризи безпрецедентними заходами стимулювання.
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Політикам ніколи не доводилося стикатися з чимось близьким до цього краху,
– резюмує Роуч.
Долар до євро за останні два місяці / Скріншот