Проблеми щодо Гонконгу та Південнокитайського моря додали більше напруженості у відносини США та Китаю. Це загрожує їхній торговельній угоді.

Чому погіршуються відносини США та Китаю

Відносини між США та Китаєм – двома найбільшими світовими економіками – можуть погіршитись, оскільки обидві країни дали знак, що вони готові боротися між собою різними способами, вважає експерт з політичних ризиків Тодд Маріано у коментарі CNBC.

Тут є багато місця для ескалації. Я думаю, що на сьогодні вже цілком зрозуміло, що ми перебуваємо у найтемнішій главі відносин між США і Китаєм,

– сказав Тодд Маріано, директор американської групи Eurasia Group.

"Зараз ми спостерігаємо більше кроків у галузі технології та експорту. Я думаю, що тривожним знаком є ​​просто безліч фронтів, на яких дві країни воюють або готуються до бою", – додав експерт.

В останні кілька років суперечки між двома країнами були зосереджені на таких сферах, як їхній торговельний дисбаланс та конкуренція в галузі технологій, що спричинило тарифну війну, яка загрожує зірвати глобальну економіку.

В останні місяці США та Китай зіткнулися один з одним у більш широкому колі питань, які включають походження коронавірусу та автономію Гонконгу.

Питання Гонконгу

Гонконг, головний бізнес та фінансовий центр в Азії, є самокерованою китайською територією, яка має особливі торговельні відносини зі США. Проте Вашингтон почав скасовувати деякі пільги місту, оскільки Пекін посилює свій контроль над територією шляхом прийняття закону про національну безпеку.

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Посягання на Південно-Китайське море

Крім того, Китайська ініціатива "Пояс і шляхи" та постійні заяви про право у Південно-Китайському морі також спричиняють напруженість у відносинах з США, за словами Маріано.



Посягання Китаю у Південно-Китайському морі

Ініціатива "Пояс і шляхи" – це масштабний інфраструктурний проєкт, який багато аналітиків і критиків вважають способом Китаю поширювати свій глобальний вплив. Південно-Китайське море є важливим морським шляхом для світової торгівлі, де Пекін заявив, що більшість його є власною територією, хоча інші країни також претендують на його частини.

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Трамп чи Байден

Попри те, що Дональд Трамп часто погрожує Китаю, збільшує тарифи та робить зухвалі заяви, він є кращим для бізнесменів у Китаї. Про це заявив аналітик Тодд Маріано. За його словами, Трамп більше шкодить економіці Заходу своїми рішеннями, аніж Китаю. Натомість бізнес більше побоюється приходу до влади демократичного лідера Джо Байдена.