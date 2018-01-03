Фінансові претензії Коломойського до України неабияк зросли

Претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України зросли до майже 5,5 мільярдів доларів.

Про це йдеться в оприлюднених Міністерством юстиції матеріалах в системі закупівель Prozorro, пише "Інтерфакс-Україна".

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Для порівняння, у вересні 2017-го було відомо, що претензії міноритаріїв згідно з поданим до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма позовом до України становлять 4,7 мільярда доларів.

У червні 2015 року міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Зокрема, вони звинувачують Україну у:

завданні збитку через відбір газу, видобутого "Укрнафтою", без оплати або з оплатою за заниженою ціною;

невиконанні "Нафтогазом" і "Укртрансгазом" рішень українських судів;

різкому збільшенні ставок плати за користування надрами;

зменшенні кворуму у проведенні зборів акціонерних товариств.

Варто зазначити, що НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція ПАТ "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами Приватбанку, – приблизно 42% акцій.

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