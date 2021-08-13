Фінансовий тероризм в Україні: на кого працює Globalmoney

Пройшло понад два тижні, як громадський активіст Олександр Аронець повідомив, що у так званих “ДНР та ЛНР” діє платіжна система Globalmoney. За його інформацією, ця система через заборонену в Україні соцмережу "ВКонтакте" консультує, надає послуги та відкрито пише про співпрацю з російськими банками, проти яких в Україні введені санкції.

І хоча компанія видалила відповідну сторінку у мережі "ВКонтакте", на жаль, до цього часу суспільство не змогло отримати від них чіткі відповіді на важливі питання, які були тоді озвучені:

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Чи правда, що Globalmoney на восьмому році війни продовжує працювати в Луганську і переводить там у готівкові рублі кошти зі своїх електронних гаманців і таким чином підтримувати терористів ЛДНР? Де центр управління компанії? Існує імовірність, що ця компанія, керується із Москви й обслуговує в Україні російський бізнес, що знаходиться під санкціями РНБО. Зокрема, російський державний банк ВТБ, з яким у них навіть були спільні проєкти вже після введення санкцій РНБО.

Цікавить структура власників Globalmoney, серед яких начебто сім'ї державного злочинця Януковича – казначей Януковича Юрій Колобов та кримінальник Юра Єнакієвський.

З одного боку Globalmoney зробила низку заяв, що це атака конкурентів. З іншого – ми поки не почули чітких аргументів, які б спростували ці підозри.

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Ветерани АТО вимагали від правоохоронних та контролюючих органів, зокрема, СБУ та НБУ ретельного аналізу інформації, яка останні декілька тижнів вирує довкола компанії.

Вони вимагали повного припинення діяльності платіжної системи Globalmoney в ОРДЛО та РФ та початку всебічного розслідування їх кримінальної антиукраїнської діяльності.

Сподіваюсь на фоні мовчання на не зручні питання компанії почути відповідь від правоохоронців та контролюючих органів. І у разі чого – побачити від них чіткі та рішучі дії на захист національних інтересів та боротьби з фінансовим тероризмом.