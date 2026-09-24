Тільки потім будуть гроші на покриття дефіциту бюджету: що Євросоюз вимагає зробити від України

Європейський Союз затримує виділення фінансової допомоги Україні через гальмування ключових внутрішніх змін. Для отримання необхідних мільярдів держава повинна терміново розв'язати проблеми з корупцією та оновити правоохоронну систему.

Як розповів в ефірі 24 Каналу політик і дипломат Роман Безсмертний, через невиконане "домашнє завдання" в Україні виник дефіцит на суму близько 27–30 мільярдів. За його словами, європейські партнери очікують ухвалення відповідних законопроєктів, зокрема щодо реформування судової системи та сектору безпеки.

Чому виникла криза довіри

Дипломат пояснив, що постійні корупційні скандали суттєво б'ють по репутації держави на міжнародній арені.

Довіряти вам після того, що ви витворяєте з питанням, проблематикою корупції, навряд що зараз може без завершення реформи системи забезпечення безпеки і права в державі, і судів, становлення судової системи,

– Роман Безсмертний, політик і дипломат.

Експерт радить розглядати цю ситуацію не просто як нестачу грошей у бюджеті, а як пряму загрозу для забезпечення Збройних Сил України. Проте вихід із кризи існує. Одним із дієвих варіантів є залучення європейського механізму SAF, який фінансує розбудову оборонно-промислового комплексу. Зараз ці ресурси розподілені між Польщею, Угорщиною та Румунією, але вони можуть стати тимчасовим порятунком для покриття нагальних потреб української армії.

Які шляхи вирішення проблеми

Наразі українська влада має два паралельні сценарії дій. Перший полягає у тому, щоб знайти спільну мову з парламентом та швидко ухвалити необхідні реформаторські закони. Другий шлях передбачає негайний запуск механізму SAF для закриття термінових оборонних завдань.

Важливо. Повну версію інтерв'ю з істориком, дипломатом і політиком Романом Безсмертним читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що для отримання грошей від ЄС парламентарі мають проголосувати за 45 законопроєктів. З них на розгляд Верховної Ради уряд ще не вніс 18 документів, хоча депутати готові збиратися на позачергові засідання заради цих рішень Мільярди від ЄС: спікер Ради сказав, чи скоро нардепи голосуватимуть за необхідні законопроєкти.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, під час зустрічі у Нью-Йорку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прямо заявила, що обсяг подальшої бюджетної підтримки безпосередньо залежатиме від швидкості просування реформ в Україні Гроші в обмін на реформи: ЄС висунув Україні умову для нової допомоги.