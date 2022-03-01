Фінляндія вперше у своїй історії надає зброю іншій державі – Україні

Для захисту України продовжує надходити велика кількість допомоги партнерів – від бронежилетів і касок до зброї. Вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія – 2500 автоматичних гвинтівок, 150 тисяч патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 тисяч харчових наборів.

Наразі вирішується питання посилення військово-повітряних сил ЗСУ, аби іще більше давати відсіч ворогові у повітрі.

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Які ще країни вперше нададуть військову допомогу

Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. Шведський уряд передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї.

вперше з 1939 року надала військову допомогу. Шведський уряд передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї. Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів!

також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів! Додамо, що Люксембург надає Україні протитанкову зброю. А Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.

Окрім того, 28 лютого став історичним для нашої держави. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Польща, Словаччина і Словенія вже закликали до негайного надання Україні членства в ЄС.

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