Фінляндія вперше у своїй історії надає зброю іншій державі – Україні
Джерело:фейсбук МЗС України
Для захисту України продовжує надходити велика кількість допомоги партнерів – від бронежилетів і касок до зброї. Вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія – 2500 автоматичних гвинтівок, 150 тисяч патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 тисяч харчових наборів.
Наразі вирішується питання посилення військово-повітряних сил ЗСУ, аби іще більше давати відсіч ворогові у повітрі.
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Які ще країни вперше нададуть військову допомогу
- Швеція вперше з 1939 року надала військову допомогу. Шведський уряд передає Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї.
- Норвегія також ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів!
- Додамо, що Люксембург надає Україні протитанкову зброю. А Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети, а також паливо.
Окрім того, 28 лютого став історичним для нашої держави. Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Польща, Словаччина і Словенія вже закликали до негайного надання Україні членства в ЄС.
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