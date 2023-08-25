Врахували потреби України: Фінляндія ухвалила 18 пакет військової допомоги

Фінляндія офіційно ухвалили виділення Україні 18 пакета оборонної допомоги. Вартість нового пакету допомоги складає понад 90 мільйонів євро.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо за пропозицією уряду 25 серпня ухвалив рішення про надання Україні 18 пакета військової допомоги. У повідомленні мовиться, що заміна оборонних засобів, що містяться в цьому пакеті, коштуватиме Фінляндії приблизно 94 мільйони євро.

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Фінляндія допомогла Україні на 1,3 мільярда євро

Уряд Фінляндії повідомив, що сукупна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, які країна надала Україні до цього часу, становить близько 1,3 мільярда євро.

Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. Ключовим питанням з точки зору майбутнього безпекового порядку в Європі і Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України,

– заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккінен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення, подальші подробиці щодо змісту пакета, способу його доставки та графіку не надаються.

"При прийнятті рішення про надання Фінляндією додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси фінських Збройних сил", – йдеться у повідомленні.

Новий пакет допомоги анонсував прем'єр Фінляндії у Києві