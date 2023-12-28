"Постраждаєте перші": в Росії взялись погрожувати Фінляндії у разі ескалації з НАТО

У Росії погрожують, що в разі ескалації напруженості між Росією і НАТО першою країною, яка постраждає, буде Фінляндія.

Відповідну заяву озвучив представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов російським пропагандистським ЗМІ.

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За його словами, мовляв, тепер будь-яке непорозуміння і загострення відносин між Росією та НАТО загрожує Фінляндії.

Жили спокійно, умиротворено і несподівано опинилися між Росією та НАТО, як складова частина альянсу, але вони ж сусідять з нами, і не дай Боже, якщо якесь загострення, то насамперед постраждає сама Фінляндія,

– сказав Ульянов.

Також він назвав "серйозним викликом" те, що США та Фінляндія посилюють співпрацю у сфері оборони, що відкриє доступ американським військовим до об'єктів на території країни.

Що цьому передувало

Росія вирішила розмістити свої новітні гаубиці в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією.

А перед цим Росія викликала посла Фінляндії через угоду про оборонну співпрацю, підписану між Фінляндією та США. У Кремлі заявили, що російська сторона "не залишить без відповіді" нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні.

. Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, країна-агресор звинуватила "колективний Захід" у розв'язанні "маріонеткової війни" і попередила, що нарощуватиме сили на своїх західних кордонах після вступу Фінляндії до НАТО.