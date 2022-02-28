Фінський супермаркет забрав з поличок товари з Росії
28 лютого 2022 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:Антон Геращенко у телеграмі
Через напад Росії на Україну країни світу запроваджують все більше санкцій та обмежень для неї. Допомагають із "покаранням" також приватні компанії.
Зокрема, долучилась до російської блокади Фінляндія. Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що там супермаркети відмовляються від російських продуктів.
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Зокрема, фінська корпорація "S-ryhmä", прибирає з полиць товари з Росії. Корпорація є другою за кількістю супермаркетів у країні.
Її приклад має наслідувати весь цивілізований світ,
– підкреслив Геращенко.
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