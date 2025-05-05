Зловмисники лишають фішингові QR-коди у громадських місцях: кіберполіція застерігає від шахраїв

В Україні знову активізувалася шахрайська схема, яка пов'язана з підміною QR-кодів у загальнодоступних місцях.

Так, зловмисники використовують фішингові сайти, щоб отримати дані банківських карт громадян, пише 24 Канал.

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Зловмисники залишають фішингові QR-коди у громадських місцях

Начальник 9-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Києві капітан поліції Пархоменко Андрій Миколайович повідомив, що шахраї почали підмінювати QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщувати їх в громадських місцях.

Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і викрасти кошти.

Найчастіше такі випадки трапляються у місцях, де люди активно використовують QR-коди для швидких оплат:

Під час паркування,

оплати громадського транспорту,

входу на заходи,

здійснення благодійних внесків.

Візуально відрізнити якісно підроблений код від справжнього дуже складно, тому головна порада – завжди перевіряти адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних.

Для того, щоб уберегтися від шахраїв, варто дотримуватися кількох правил:

Скануйте QR-коди лише з надійних джерел – уникайте кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях.

перед скануванням перевіряйте наклейку – звертайте увагу на можливі сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт).

використовуйте функцію попереднього перегляду посилання – більшість смартфонів дозволяють побачити URL перед переходом.

завжди звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом – навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства.

завжди звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом – навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства. перевіряйте наявність захищеного з'єднання (https://) – якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно.

не вводьте банківські дані на невідомих сайтах та без необхідності.

якщо ви виявили підозрілий QR-код – повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи.

використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів – це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку фінансових даних картки.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua

Для протидії дезінформації – долучайтеся до проєкту "БРАМА"

Правоохоронці також запрошують українців приєднатися до соціального проєкту "БРАМА", який був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту.

Старший оперуповноважений 9-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітано поліції Ігор Чепур зазначив, що головною метою – є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали, у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент.

Вказується, що для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту.

Приєднатися до соціального проєкту "БРАМА" можна за посиланням: https://chatovi.online/