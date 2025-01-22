Через дані спецслужб про загрози дестабілізації країни: Фіцо скликав екстрене засідання Радбезу

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо у четвер, 23 січня, збере засідання Ради безпеки через інформацію Словацької інформаційної служби (SIS) про довгострокову організовану операцію впливу, що спрямована на дестабілізацію країни.

Про це Фіцо сказав на пресконференції, заяву якого процитували в TASR, повідомляє 24 Канал.

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Фіцо скликав екстрене засідання Ради безпеки

Вказується, що засідання пройде в розширеному форматі за участю президента Петера Пеллегріні та керівництва парламенту.

Прем’єр зазначив, що на території Словаччини діє "експертна група", яка займалася "подіями в Грузії", а також протестами на українському Майдані.

За його словами, за цією групою ведеться суворе спостереження.

Словацький премʼєр також розповів, що група планує покласти край мирному протесту шляхом захоплення урядових будівель, парламенту і президентського палацу.

"У нормальній демократичній державі, яка поважає верховенство права, сили безпеки вживають заходів, оскільки це є порушенням закону, а в деяких випадках навіть порушенням Кримінального кодексу. Приїжджають сили, які призначені для цього, і, звичайно, починають наводити порядок", – зазначив Фіцо.

У цей момент "всі телевізори світу" будуть увімкнені і показуватимуть кадри поліцейської акції, заявив Фіцо, додавши, що за цим послідують масові протести і захоплення влади в країні.

Нагадаємо, що раніше, а саме у вівторок, 21 січня, під час спільної пресконференції зі своїм колегою з Угорщини Віктором Орбаном Фіцо заявив, що словацька опозиція "дуже хоче" спровокувати Майдан і планує використати для цього момент після наступних парламентських виборів. Видання Štandard писало, що словацький прем'єр посилався на звіт SIS. Водночас Фіцо відмовився розголошувати імена чи будь-яку інформацію зі звіту.

"Боюся, що прем'єр-міністр страждає на певні ілюзії. Він бачить те, чого не існує. Я не знаю, як ще це пояснити, але це моє враження від того, що я почув", – зазначив голова опозиційного руху Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка.

Він також був стурбований тим, що Фіцо використав слово Майдан, маючи на увазі події в Україні. Шимечка зауважив, що Фіцо має "зважувати свої слова", адже під час протестів на Майдані були вбиті люди, ідеться в матеріалі.

Раніше словацьке видання Aktuality повідомило, що Секретна служба Словаччини отримала "серйозні дані" про довготривалу організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни. У спецслужбі надали згоду на усне інформування про операцію членів Національної ради Словаччини в такому обсязі, щоб не було завдано шкоди меті кримінального провадження.