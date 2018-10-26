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      Флагманом валютної виручки для України впродовж найближчих 5-10 років буде металургія

      88 Читать новость на русском
      Металургія
      Металургія / uk.wikipedia.org

      Гірничо-металургійна група "Метінвест" забезпечує роботою 64 786 осіб, що складає 34% усіх працівників галузі.

      Друге місце за кількістю співробітників серед металургійних компаній посідає "АрселорМіттал Кривий Ріг". До трійки найбільших роботодавців галузі також увійшов Дніпровський металургійний комбінат.

      Такі дані щодо зайнятості в галузі ГМК опублікував журнал "Вісник. Рейтинг", який виходить за підтримки Державної фіскальної служби

      Як зазначило видання, в галузі досить високі за мірками України зарплати. Так, середня зарплата співробітника "Метінвесту" перевищує середню по країні на 59% і становить 14 535 грн (при цьому в Запорізькій області вище на 83%, ніж у середньому по країні, – 16 285 грн).

      Історично склалося так, що металургія є однією з найважливіших галузей для української економіки, а також одним з основних драйверів формування валютної виручки, 
      зазначив директор Інституту економічної безпеки Олександр Рябченко.

      За словами голови Федерації металургів України Сергія Біленького, на сьогодні ГМК – це близько 30% промислового виробництва країни, а також щонайменше 30% валютної виручки.

      "У галузі, без урахування суміжних галузей, працює близько 250 тис. осіб. Раніше було більше (до втрати непідконтрольних територій) – щонайменше 350 тис. осіб. Нині ми виробляємо вдвічі менше сталі, ніж у 2006 році. Було 42 млн т сталі на рік, нині 21 млн т. Якщо враховувати кількість людей, зайнятих у суміжних галузях, то це щонайменше 1 млн українців", каже Біленький.

      "Нині на частку галузі припадає щонайменше 25-27% в обсязі валютної виручки. Ще одна стаття, за рахунок якої формується валютна виручка протягом останніх років, – це аграрна галузь. Ця галузь і металургія на сьогодні є основними, які забезпечують надходження валюти в країні", сказав Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

      За його словами, в найближчій перспективі не видно інших промислових галузей, які можуть скласти конкуренцію ГМК в плані надходження валютної виручки в Україну.

      При цьому ГМК – одна з галузей, які повною мірою відчули на собі негативні економічні наслідки ситуації в країні. Відтік робочих рук за кордон, зростання собівартості виробництва, закриття деяких ринків збуту української металургійної продукції – це проблеми, які гальмують розвиток галузі.

      "У нас ростуть тарифи на залізничні перевезення, витрати на енергоресурси, ми не бачимо адекватної промислової політики уряду. З ліквідацією Мінпромполітики відчувається дефіцит уваги до актуальних проблем галузі. А ця галузь – це робочі місця, це монопромислові міста, для яких підприємства ГМК є бюджетоутворювальними. Якщо не звертати уваги на галузь, держава може зіткнутися із серйозними економічними і соціальними проблемами", підсумовує Сергій Біленький.

      Нагадаємо, згідно з різними даними, на заробітки за кордон упродовж останніх років з України виїхало від 3 до 6 млн осіб. При тому, що в ГМК традиційно високі зарплати, які часто не поступаються тим, що заробітчани отримують за кордоном, у галузі бракує робочих рук.

      Крім того, торік УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення на 15% і заявила про необхідність підвищувати їх і далі. Представники металургів заявили, що таке підвищення призвело до додаткових витрат на 6,5 млрд грн на рік.

      Не сприяє розвитку галузі й протекціоністська політика окремих країн, які є ринками збуту української металургійної продукції. Раніше США і Туреччина заявили, що український товар потрапить під спецмита в цих країнах.

      Теги: металургія Укрзалізниця Міністерство промислової політики
      Джерело: 24 Канал
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