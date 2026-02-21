"Фламінго" вгатили по Воткинському заводу в глибокому тилу Росії, який виробляє ракети

У️️ ніч на 21 лютого Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів ВПК та логістики Росії. Українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго", зокрема, атакували ракетний завод в Удмуртській республіці.

У Генштабі розповіли детальніше про нічну атаку на Росію.

Які об'єкти вночі Сили оборони уразили у Росії?

"Фламінго" уразили підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод"..

Цікаво, що напередодні ввечері співвласник і головний конструктор компанії Fire Point, виробника "Фламінго", Денис Штілерман опублікував відео запуску українських ракет.

"Ось коротке відео. Без контексту. Контекст – пізніше", – тоді писав він.

Запуск "Фламінго" по Росії 20 лютого: дивіться відео

На території заводу спалахнула пожежа. Результати уточнюються.

Довідково. Воткинський завод займається виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинджал".



Він розташований за понад 1 300 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташований Воткинськ: дивіться на карті

Також, за попередньою інформацією, Сили оборони поцілили по Нафтогорському газопереробному заводу у Самарській області. Він задіяний у забезпеченні потреб російської армії.

На території теж було зафіксовано пожежу. Масштаби уражень уточнюються. ️

Неспокійно було й на окупованих територіях. Зокрема, на Донеччині було уражено склад пально-мастильних матеріалів противника та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА.

А на Запоріжжі Сили оборони вдарили по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

Вибухи у Росії: останні новини