"Фламінго" вгатили по Воткинському заводу в глибокому тилу Росії, який виробляє ракети
- Українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго" вразили Воткинський завод у Росії, що виробляє міжконтинентальні балістичні ракети.
- Сили оборони також поцілили по Нафтогорському газопереробному заводу та вразили об'єкти на окупованих територіях, включаючи склад матеріально-технічних засобів на Запоріжжі.
У️️ ніч на 21 лютого Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів ВПК та логістики Росії. Українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго", зокрема, атакували ракетний завод в Удмуртській республіці.
У Генштабі розповіли детальніше про нічну атаку на Росію.
Дивіться також Цю ракету боятиметься не тільки Росія, – інтерв'ю авіаексперта про українську зброю та ППО
Які об'єкти вночі Сили оборони уразили у Росії?
"Фламінго" уразили підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод"..
Цікаво, що напередодні ввечері співвласник і головний конструктор компанії Fire Point, виробника "Фламінго", Денис Штілерман опублікував відео запуску українських ракет.
"Ось коротке відео. Без контексту. Контекст – пізніше", – тоді писав він.
Запуск "Фламінго" по Росії 20 лютого: дивіться відео
На території заводу спалахнула пожежа. Результати уточнюються.
Довідково. Воткинський завод займається виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М", балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинджал".
Він розташований за понад 1 300 кілометрів від кордону з Україною.
Де розташований Воткинськ: дивіться на карті
Також, за попередньою інформацією, Сили оборони поцілили по Нафтогорському газопереробному заводу у Самарській області. Він задіяний у забезпеченні потреб російської армії.
На території теж було зафіксовано пожежу. Масштаби уражень уточнюються. ️
Неспокійно було й на окупованих територіях. Зокрема, на Донеччині було уражено склад пально-мастильних матеріалів противника та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА.
А на Запоріжжі Сили оборони вдарили по складу матеріально-технічних засобів окупантів.
Вибухи у Росії: останні новини
Після нічного удару по Воткинському заводу ЗМІ припустили, що хоча ураження не гарантує зупинку виробництва "Іскандерів" і "Орешників", але воно може ускладнити процеси. До того ж подібні атаки можуть стати частішими через зростання застосування українських засобів ураження.
А Татарстан вранці атакували невідомі дрони, схожі на Shahed. У регіоні частково скасували навчання та затримали 50 рейсів в аеропорту Казані.
Минулого вечора також здригнувся від вибухів Краснодар. Уламки дронів пошкодили газову трубу, автомобілі, будинки, а також спричинили поранення однієї людини.