Кравчук заявив, що Фокін налагодить комунікацію між усіма жителями Донбасу
Перший заступник голови української делегації у ТКГ Вітольд Фокін має налагодити комунікацію між людьми, що живуть на окупованих територіях Донбасу і тими, що звідти переїхали на іншу територію України.
Головне завдання Фокіна – комунікація між українцями, що живуть на непідконтрольних владі територіях, і тих жителів Донбасу, які живуть на решті території України. Про це розповів очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Інтерфакс-Україна.
Важливо Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ
Кравчук зазначив, що дуже важливо знати не тільки думку "керівників цих утворень" на окупованих територіях, політичних сил чи Росії. За його словами, важливо розуміти, про що думають і чого хочуть люди, які жили на території Донбасу до війни, і змушені були переселитися звідти.
Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього багато там контактів. Я думаю, що в цьому разі його можливості і здатність до такого спокійного, компромісного, аналітичного підходу будуть корисними для цієї справи,
– розповів Кравчук.
Що відомо про Фокіна та кого участь у ТКГ
- Вітольд Фокін раніше був головою Ради Міністрів УРСР. У 1991 році його призначили першим прем'єр-міністром України.
- У 2020 році Фокін отримав пропозицію приєднатись до складу української делегації у Тристоронній контактній групі. За його словами, взяти участь йому запропонував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
- 18 серпня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Фокіна першим заступником голови української делегації у ТКГ на чолі з Леонідом Кравчуком.