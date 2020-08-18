Перший заступник голови української делегації у ТКГ Вітольд Фокін має налагодити комунікацію між людьми, що живуть на окупованих територіях Донбасу і тими, що звідти переїхали на іншу територію України.

Головне завдання Фокіна – комунікація між українцями, що живуть на непідконтрольних владі територіях, і тих жителів Донбасу, які живуть на решті території України. Про це розповів очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Інтерфакс-Україна.

Важливо Зеленський призначив Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ

Кравчук зазначив, що дуже важливо знати не тільки думку "керівників цих утворень" на окупованих територіях, політичних сил чи Росії. За його словами, важливо розуміти, про що думають і чого хочуть люди, які жили на території Донбасу до війни, і змушені були переселитися звідти.

Фокін добре знає Донбас, цих людей, у нього багато там контактів. Я думаю, що в цьому разі його можливості і здатність до такого спокійного, компромісного, аналітичного підходу будуть корисними для цієї справи,

– розповів Кравчук.

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