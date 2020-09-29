Я президента Зеленського ніколи не бачив, – Фокін
Вітольд Фокін розповів, що жодного разу особисто не бачив президента Володимира Зеленського. Окрім того, політик зізнався, що у нього "дуже вередливий" характер.
Про це Фокін розповів 29 вересня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомляє 24 канал.
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Вас це здивує: я у своєму житті живого президента Володимира Олександровича Зеленського ніколи не бачив,
– зізнався політик.
Фокін також розповів, що у нього дуже "вередливий характер", і перед засіданнями ТКГ ніколи ніхто не готує для нього жодні тези або директиви.
Окрім того, політик наголосив, що глава Офісу Президента Єрмак справді працює з членами української делегації в ТКГ.
Що відомо про знайомство Фокіна та Єрмака
- Онука Фокіна Марія розповіла, що особисто познайомила свого дідуся зі своїм другом дитинства Єрмаком. Вона мотивувала це тим, що "Андрюші була потрібна допомога" з ТКГ.
- Фокін розповів, що онука часто знайомить його зі своїми друзями, молодими цікавими людьми. До розмови в Офісі Президента він бачив Єрмака лише один раз.