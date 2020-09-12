Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування. Серед причин відмови –зайнятість і необхідність працювати в Тристоронній контактній групі.

Зустріч заступника глави української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі мала відбутися 15 вересня. Про це повідомив депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.

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Він зазначив, що найближчим часом зустріч не відбудеться, а конкретна дата проведення не обговорена.

"Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Щоб посилити позицію України необхідне консолідоване бачення парламенту і делегатів у Тристоронній контактній групі. Єдність в питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива", — написав Качура.

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