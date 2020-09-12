Фокін відмовився проводити зустріч з комітетом Верховної Ради, – Качура
Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування. Серед причин відмови –зайнятість і необхідність працювати в Тристоронній контактній групі.
Зустріч заступника глави української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі мала відбутися 15 вересня. Про це повідомив депутат від Слуги народу та заступник голови комітету Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.
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Він зазначив, що найближчим часом зустріч не відбудеться, а конкретна дата проведення не обговорена.
"Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Щоб посилити позицію України необхідне консолідоване бачення парламенту і делегатів у Тристоронній контактній групі. Єдність в питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, вкрай важлива", — написав Качура.
Що відомо про заяви Фокіна щодо Донбасу
- Вітольд Фокін запропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі.
- Фокін вбачає врегулювання ситуації у тому, щоб виконати умови російських окупантів.
- Він також зазначив, що після амністії потрібно провести вибори й надати Донбасу особливий статус.
- В Офісі Президента відреагували на ці заяви Фокіна та наголосили, що слова політика не збігаються з офіційною позицією держави.