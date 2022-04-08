Фон для переговорів з Росією після подій у Бучі змінився, – Подоляк

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, як події в Бучі вплинули на процес переговорів з Росією. Але вони продовжують тривати постійно в онлайн-форматі.

За словами Подоляка, є деяка зміна переговорного фону. Події в Бучі й не лише там, накладають певний відбиток.

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Це не питання ведення переговорів, а емоційний фон, на якому вони ведуться. Українське суспільство зараз з набагато більшим негативом ставиться до будь-якої переговорної концепції, яка стосується Росії. Її в світі все сильніше не сприймають як цивілізовану державу, що живе за правилами цивілізації,

– наголосив Подоляк.

Він також сказав, що Росію не сприймають і як таку, що готова відповідати за свої дії. Але президент наполягає, що переговорний процес повинен йти в будь-якому випадку. Адже саме він дозволяє вирішувати питання гуманітарних коридорів, обміну полонених.

"Тобто, щоб спробувати все-таки в рамках переговорного процесу повернути Росію в адекватний стан з точки зору правил і звичаїв ведення війни", – каже Подоляк.

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