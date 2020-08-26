Фонд гарантування розпочав процедуру виведення банку "Аркада" з ринку. Відтепер усю діяльність "Аркади" координуватиме запроваджена на місяць тимчасова адміністрація під керівництвом Ірини Штогріної.

Головним завданням адміністрації є збереження активів банку, а також захист інтересів його вкладників та кредиторів. Про це повідомляють у пресрелізі Фонду гарантування вкладів.

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Робота тимчасової адміністрації розпочнеться 26 серпня і триватиме до 25 вересня 2020 року (включно).

НБУ був зобов'язаний визнати "Аркаду" банкрутом

Очільник Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що минулого року капітал "Аркади" став від'ємним, тому НБУ був зобов'язаний визнати його неплатоспроможним. Неправомірні дії посадових осіб банку розслідуватимуть правоохоронні органи.

Лише за перше півріччя 2020 року збитки банку становлять майже 10 мільйонів гривень.

Що буде із грошима вкладників

Шевченко наголосив: 72% вкладників отримають свої кошти у повному обсязі. Фонд гарантування виплатить їм 290 мільйонів гривень.

Це 4746 осіб, їхні вклади становлять менше, ніж гарантована державою сума в 200 тисяч гривень,

– наголосив Шевченко.

Інші ж вкладники отримають гроші у порядку, визначеному законодавством.

Справа "Аркади" на банківську систему не вплине

За словами глави НБУ, у банківській системі активи "Аркади" становлять менше ніж 1,1%, тому виведення банку з ринку не матиме жодного впливу на роботу системи загалом.

Печерський районний суд раніше наклав арешт на головний офіс "Аркади" (площа понад 14 тисяч квадратних метрів) у центрі Києва та земельну ділянку під ним.

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