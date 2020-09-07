Мільярди гривень: скільки грошей приносять ФОПи до бюджету України
В Україні зареєстровано майже 2 мільйони підприємців. Кожен ФОП сплачує до бюджету в середньому 13 тисяч гривень щороку.
За 8 років обсяг грошей, які надійшли до бюджету від українських підприємців, зріс у 24 рази. Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
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На скільки зросли надходження від ФОПів
- Аналіз даних показав, що лише за останні 2 роки сума надходжень від підприємців зросла на 10 мільярдів гривень.
- Так, у 2019 році ФОПи поповнили бюджет України майже на 25 мільярдів гривень.
- Тоді як у 2018 році – лише на 19,8 мільярда гривень.
Український підприємець сплачує в середньому 13 тисяч гривень податку на рік / Фото Опендатабот
Скільки ФОПів реєструють щомісяця
Щомісяця кількість підприємців збільшується приблизно на 7 тисяч: 20 тисяч українців починають підприємницьку діяльність, а близько 13 тисяч припиняють.
Щомісяця кількість нових ФОПів зростає приблизно на 7 тисяч / Фото Опендатабот
Зараз Україна повернулася до пікового показника кількості підприємців. У країні зареєстрували майже 2 мільйони ФОПів, а саме – 1 903 725 осіб.
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Кількість жінок у бізнесі
Збільшується також кількість жінок-підприємиць. У 2016 році їх було лише 43,7%. Станом на 2018 рік кількість жінок у бізнесі зросла до 45%.
Кількість жінок-підприємиць з кожним роком зростає / Фото Опендатабот