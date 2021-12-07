Forbes оприлюднив список 100 найвпливовіших жінок світу

Американське видання Forbes оновила список найвпливовіших жінок у 2021 році. Його очолила Маккензі Скотт – колишня дружина Джефа Безоса.

Вперше за десятиліття й лише втретє за 18 років німецька канцлерка Ангела Меркель не очолювала цей рейтинг. Політикиня, яка скоро покине свою посаду, взагалі не потрапила у список.

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Коротко про №1 у списку – Маккензі Скотт

51-річна американська письменниця та благодійниця, яка понад 25 років була одружена з генеральним директором Amazon Джеффом Безосом. Її другим чоловіком став шкільний вчитель природничих наук Ден Джеветт. Після розлучення з багатієм у 2019 році вона пообіцяла віддати на благодійність принаймні половину своїх статків протягом життя. У 2020 році Скотт оголосила про подарунки близько 500 некомерційним організаціям на суму в понад 5,8 мільярда доларів. Згодом, у червні 2021 року, колишня Безоса передала ще 2,74 мільярда доларів на благодійність.

Далі у списку – Гарріс та Лаґард

Почесну другу сходинку в рейтингу найвпливовіших жінок світу посіла 57-річна американська віцепрезидентка Камала Гарріс. Вона є першою в історії США жінкою-віцепрезидентом США, а також першою людиною афроамериканського й азійсько-американського походження на цій посаді. На третьому місці – 65-річна глава Європейського центрального банку Крістін Лаґард. Раніше вона була першою жінкою-головою МВФ, а також першою жінкою на посаді міністра фінансів серед країн "Великої вісімки".

Хто ще потрапив у рейтинг найвпливовіших жінок

американська бізнесвумен Мелінда Гейтс (5 місце);

(5 місце); політикиня Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США (15 місце);

спікерка Палати представників США (15 місце); Крісталіна Георгієва, директорка-розпорядниця МВФ (22 місце);

директорка-розпорядниця МВФ (22 місце); відома американська телеведуча Опра Вінфрі (23 місце);

(23 місце); імунологиня Озлем Тюреджі ​ – співзасновниця компанії BioNTech (48 місце);

​ – співзасновниця компанії BioNTech (48 місце); американські виконавиці Ріанна (68 місце), Бейонсе (76 місце) й Тейлор Свіфт (78 місце);

(68 місце), (76 місце) й (78 місце); британська королева Єлизавета II (70 місце);

(70 місце); відома акторка та продюсерка Різ Візерспун (74 місце);

(74 місце); професійна тенісистка Серена Вільямс (85 місце)

(85 місце) Самія Сулуху – новообрана президентка Танзанії (94 місце);

У списку згадали голову центрального банку Росії Ельвіру Набіулліну. Вона посіла у ньому 60 місце. Натомість представниць України в рейтингу, на жаль, немає.