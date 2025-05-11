Росіяни активно використовують човни: у Силах оборони оцінили ймовірність висадки десанту

Російські човни продовжують намагатися висадитися в острівній зоні Херсонської області. У Силах оборони прокоментували можливість активного ворожого наступу на правобережжя.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону. Деталі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Який наступальний потенціал Росії

За словами Волошина, тактика росіян являє собою розвідувально-пошукові дії. Невеликі групи піхоти на 1 – 2 човнах намагаються висадитися в острівній зоні заради розвідки українських укріплень, інженерних загороджень, системи вогню тощо.

Регулярність таких спроб – від 1 до 3 штурмів на добу.

Наразі ми не виявили достатньо сил і засобів для проведення якогось, скажімо, масштабного форсування, масштабного десанту… А сховати такі сили та засоби при сучасних засобах розвідки – доволі проблематично,

– зазначає речник.

Зараз агресор збирає кількість сил і засобів, необхідну для продовження нинішніх темпів. "Великої загрози найближчим часом немає, але противник доволі підступний. Говорити, що загрози щодо проведення форсувальної операції взагалі немає, я б не поспішав", – підсумував Волошин.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ писали, що російські загарбники готуються до масштабної десантної операції з залученням 300 човнів. Тоді в Силах оборони Півдня заявили – ситуація в Херсоні й прилеглих до Дніпра прибережних районах доволі складна, ворог намагається захопити невеликий плацдарм в острівній зоні. Однак спроби окупантів були невдалими.