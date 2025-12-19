У маєтку Епштейна міг бути український паспорт, виданий на жінку: опублікували нові фото

Демократи в Комітеті з нагляду Палати представників США опублікували нові знімки з маєтку померлого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. На одній з фотографій зображено український паспорт, виданий на жінку.

Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Що відомо про нові оприлюднені знімки маєтку Епштейна?

Демократи в Комітеті з нагляду Палати представників США опублікували ще 68 фотографій з маєтку Джеффрі Епштейна. Серед опублікованих фото є низка паспортів та документів, що посвідчують особу, але майже у всіх із них приховано більшість інформації, як імена та дати народження. Крім українського паспорта, позначка жіночої статі стоїть у паспортах Росії, Чехії, Південної Африки та Литви.

Український паспорт, з деякою вилученою інформацією / Фото House Oversight Democrats

Комітет під керівництвом республіканців отримав ці зображення з маєтку Епштейна в межах триваючого розслідування. Там оприлюднили десятки тисяч документів, електронних листів та інших комунікацій, отриманих від маєтку.

Зокрема, на одній із фотографій зображена жіноча стопа з цитатою з роману російського письменника Володимира Набокова "Лоліта" про сексуальні стосунки чоловіка 12-річною дівчинкою.

У виданні підкреслили, що сотні жертв, які, за припущеннями, зазнали насильства з боку Епштейна, також готуються до публікації Міністерством юстиції власних файлів щодо Епштейна – розкриття, яке, як очікується, буде значно масштабнішим і ширшим за все, що з’являлося досі.

Серед зображень є фотографії філософа Ноама Чомскі у літаку з Епштейном та Білла Гейтса на фотографії з жінкою, обличчя якої закрито, а також скриншот листування з обговоренням "відправлення дівчат". "Я не знаю, спробуй надіслати когось іншого. У мене є знайома, скаут, вона надіслала мені сьогодні кількох дівчат. Але вона просить 1000 доларів США за дівчину. Я зараз надішлю тобі дівчат. Можливо, хтось підійде для J", – йдеться у повідомленнях.

Скриншот з обговоренням "відправлення дівчат" / Фото House Oversight Democrats

