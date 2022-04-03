Фотографувався з прапором "ДНР": одним з тих, хто здав Ізюм, був депутат ОПЗЖ Фомичевський

Російські окупанти почали заходити в Ізюм 26 березня. Зробили вони це не без допомоги депутата міськради від ОПЗЖ Анатолія Фомичевського.

Про це в інтерв'ю розповів заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

Важливо Окупанти продовжують контролювати Ізюм: ймовірно, посилюватимуть угруповання військ

Саме Фомичевський, відомий своїми відвертими антиукраїнськими поглядами, провів загарбників маловідомим і незахищеним шляхом у місто. На питання, чи очікували в Ізюмській міськраді зради з його боку, Мацокін відповів ствердно.

Стовідсотково. Оскільки це людина з відвертими антиукраїнськими поглядами. Про діяльність таких людей ми весь час говорили, всі ці останні роки, зокрема і з правоохоронними органами,

– наголосив Мацокін.

Він додав, що Фомичевський ще у 2014 році фотографувався з прапором псевдореспубліки "ДНР". Він не заперечував і не приховував свого ставлення до країни-агресорки.



Фомичевський (ліворуч) фотографувався з прапором псевдореспубліки / Фото "Варта"

"Фомичевський проводив провокаційні, політизовані заходи на 9 травня. І подібних дій було багато. Міська влада, правоохоронці не змогли зупинити його, дати належну правову оцінку. І це на моїй совісті, мені треба з цим жити", – зазначив заступник Ізюмського міського голови.

Депутат від ОПЗЖ в Ізюмі провів окупантів у місто: дивіться відео

Радник глави Офісу Президента розповів, чому росіянам необхідно контролювати ситуацію в місті Ізюм. Як зазначив Олексій Арестович, це дозволяє їм вийти на решту території Луганської області.